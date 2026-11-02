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Luma Costa confirma briga após 22 anos de amizade com Marina Ruy Barbosa e dispara: 'Não vou aceitar que distorçam meus valores'

Atriz rebateu especulações sobre o motivo do afastamento após as duas deixarem de se seguir nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:32

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa Crédito: Reprodução

O afastamento entre Luma Costa e Marina Ruy Barbosa ganhou um novo capítulo. Depois que internautas perceberam que as duas haviam deixado de se seguir no Instagram, Luma decidiu se manifestar publicamente e confirmou que houve um desentendimento entre elas. A atriz, no entanto, negou que divergências políticas tenham provocado o rompimento.

A repercussão começou no último domingo (1º), quando seguidores notaram que as artistas, amigas há 22 anos, já não apareciam na lista de contatos uma da outra na rede social. A mudança levantou especulações sobre o que teria acontecido e uma das versões que circulou apontava para diferenças de posicionamento político.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 14

O assunto chegou a uma publicação do jornalista Hugo Gloss, onde Luma resolveu responder diretamente. Ao comentar a hipótese, ela afirmou que a política não seria motivo para encerrar uma amizade e lembrou que pessoas da própria família têm opiniões diferentes das dela.

"Hugo, você é meu amigo e sabe muito bem quem eu sou. Jamais romperia uma relação por política. Minha própria irmã, a Lari, vota diferente de mim, e isso nunca mudou o amor e o respeito que tenho por ela", escreveu.

Na sequência, a atriz criticou a associação de seu nome a uma suposta posição extremista e questionou a versão que passou a circular sobre o afastamento. "Não vou aceitar que distorçam meus valores e me coloquem numa narrativa de extremismo político. Era o álibi perfeito ser sobre política né? Mas não é", completou.