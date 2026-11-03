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Luma Costa confirma gravidez do 3º filho em meio à treta com Marina Ruy Barbosa: 'Não era segredo'

Mãe de Antônio e Eduardo, atriz espera mais um bebê com Leonardo Martins

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:49

Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo
Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo Crédito: Reprodução/Instagram

Luma Costa está grávida do terceiro filho com o empresário Leonardo Martins. A atriz, de 38 anos, confirmou a novidade na segunda-feira (2), após a informação circular nas redes sociais. A gestação, que já está no quarto mês, veio à tona em meio à repercussão do afastamento entre ela e Marina Ruy Barbosa, amiga de longa data.

A confirmação foi feita em um comentário na publicação do perfil Condomínio Maria Fifi, no Instagram. Ao ser questionada sobre a notícia, Luma afirmou que não tinha intenção de esconder a gravidez. "Não tem problema, gente. Não era segredo! Eu até estranhei demorarem tanto para saber. Já já vou encher o feed de bebês lindos e vamos parar com essa bobagem toda de hate nas pessoas", escreveu.

Luma Costa

Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
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Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
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Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram

Luma e Leonardo estão juntos há 17 anos e já são pais de Antônio e Eduardo. O caçula, inclusive, tem Marina Ruy Barbosa como madrinha.

Luma Costa confirmou gravidez do terceiro filho
Luma Costa confirmou gravidez do terceiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Gravidez veio à tona em meio a desentendimento com Marina

A notícia da terceira gestação ganhou repercussão enquanto os internautas acompanhavam os desdobramentos do afastamento entre Luma e Marina. As duas, que construíram uma amizade de mais de 20 anos, deixaram de se seguir no Instagram no domingo (1º).

Inicialmente, uma das hipóteses levantadas nas redes sociais era de que uma divergência política teria motivado o distanciamento. Luma negou essa versão. "Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando. Essa inverdade acaba aqui", afirmou.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução

Na terça-feira (3), a atriz voltou a falar sobre o assunto e publicou uma sequência de desabafos. Luma afirmou que não deixou de seguir Marina e que teria sido removida pela antiga amiga. Ao descrever o episódio, escreveu que isso aconteceu durante "mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos".

A empresária também disse que ficou triste com a exposição da situação e afirmou ter tentado preservar a amizade por muito tempo. "Uma amizade de tantos anos não acaba sem que eu tenha tentado de todas as formas ajudar, entender, acolher e salvar", declarou.

Luma afirmou que precisa encerrar esse ciclo para preservar a própria paz e a família. Ao mencionar a gestação, disse que deseja se concentrar na vida que está gerando e que espera que aquele seja seu último pronunciamento sobre o assunto.

"Continuar estendendo a mão significaria abandonar a mim mesma, e esse é um preço que eu não estou mais disposta a pagar", escreveu.

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