DIZ COLUNISTA

Luma Costa disse que 'sentiu vergonha' de Marina Ruy Barbosa por voto em Lula, segundo colunista

Atriz teria ficado magoada após a amiga dizer que sentiu vergonha de seu posicionamento político

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13:37

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Um desentendimento envolvendo política teria sido o pivô para o afastamento entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa. A atriz ficou irritada com uma resposta da então amiga após compartilhar uma mensagem em que era criticada por seu posicionamento nas eleições presidenciais.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, a última conversa entre as duas aconteceu em 25 de outubro, data do segundo turno. Na ocasião, Marina teria enviado a Luma um print de uma mensagem recebida da influenciadora Nati Vozza. "Não sei como teria coragem, eu teria vergonha", escreveu Nati ao comentar a posição política da atriz.

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Marina também teria compartilhado um alerta recebido de sua equipe, com a orientação de se afastar de pessoas consideradas negativas para não prejudicar sua saúde. A resposta de Luma, porém, teria aumentado o desconforto entre as duas.

"Prefiro não te responder sobre isso porque eu também senti vergonha", teria escrito a empresária. Segundo fontes ouvidas pelo colunista, Marina ficou insatisfeita com a reação e esperava encontrar espaço para diálogo e troca de opiniões na amizade.

A atriz também teria demonstrado revolta com a situação e questionado como era possível viver em um mundo no qual ninguém pudesse ter uma opinião diferente.

Por que Marina Ruy Barbosa declarou apoio a Lula?

Embora, segundo a coluna, Marina tenha dito a pessoas próximas que preferia uma alternativa de terceira via na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a atriz demonstrou apoio à reeleição do petista. A justificativa teria sido apresentada em conversas com amigas que questionaram sua posição.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

De acordo com fontes do Metrópoles, Marina citou a importância de investimentos públicos na Cultura e usou como exemplo o Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, antiga residência de seu tataravô.

A atriz teria contado que o espaço ficou abandonado e quase foi vendido durante o governo de Jair Bolsonaro. Com a chegada de Lula à Presidência, segundo seu relato, começaram investimentos e ações de revitalização do imóvel.

Em uma conversa com Lala Rudge, Marina teria explicado: "Quando o Lula entrou, ele voltou a investir. Começou uma revitalização na casa, que estava toda destruída. Em termos de cultura, ele tem ações importantes".

Marina acredita ter sido alvo de boicote de amigas

Ainda segundo a coluna, Marina acredita que sofreu um "boicote" de amigas famosas depois de manifestar apoio a Lula. Além de Luma Costa, a atriz teria conversado sobre o assunto com Lala Rudge, que também teria demonstrado descontentamento com seu posicionamento.

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O episódio com Luma teria acontecido depois de um período em que as duas tentavam manter a proximidade e combinar encontros. Em uma das conversas anteriores, a empresária chegou a brincar com a agenda cheia da atriz: "Porra, sua agenda está pior do que 6x1", escreveu.

A amizade entre as duas começou nos bastidores da novela "Começar de Novo", em 2004, e durou mais de duas décadas. O rompimento ganhou repercussão no início de novembro, quando as duas deixaram de se seguir no Instagram. Luma afirmou posteriormente que foi removida por Marina.

Em uma sequência de publicações nas redes sociais, a empresária negou que o afastamento tivesse sido motivado por política e disse ter tentado preservar a relação durante anos. Ela também descreveu o episódio como "mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos".