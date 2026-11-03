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Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa, chama briga de 'mais um dos incontáveis surtos' e dispara: 'Preço que não estou mais disposta a pagar'

Após ser alvo de ataques nas redes sociais, empresária afirmou que foi removida pela atriz e disse que tentou salvar a amizade durante anos

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:20

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Luma Costa decidiu se pronunciar diretamente sobre o fim de sua amizade com Marina Ruy Barbosa. Após dias de especulações e críticas nas redes sociais, a empresária publicou uma sequência de textos no Instagram nesta terça-feira (3), nos quais apresentou sua versão sobre o afastamento, negou que a desavença tenha relação com política e fez declarações contundentes sobre a antiga relação.

Logo no início do desabafo, Luma contestou a informação de que as duas teriam deixado de se seguir mutuamente no Instagram. Segundo ela, foi Marina quem a removeu da rede social.

Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa 1 de 3

"Como eu estou recebendo uma onda de ataques decidi falar algumas verdades. Vamos lá, pra início da conversa: EU NÃO DEI UNFOLLOW EM NINGUÉM", escreveu.

A empresária afirmou que a situação aconteceu após o que chamou de um dos "incontáveis surtos" que teria precisado enfrentar durante a amizade. Ela também questionou a repercussão da notícia sobre o afastamento e as interpretações que relacionaram o rompimento a diferenças políticas.

"Fui removida em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos. Minutos depois, quase que magicamente, vazou a notícia de que "paramos de nos seguir". Me mantive em silêncio", declarou.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa 1 de 14

"Em seguida, vieram curtidas em comentários insinuando que o motivo seria político. Oi? Depois, a primeira matéria tendenciosa, numa clara tentativa de conduzir a narrativa e me colocar no lugar de extremista política. Um lugar ao qual nunca pertenci e que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu", seguiu.

Luma reconheceu que o momento em que os episódios aconteceram pode ter provocado interpretações equivocadas, mas foi categórica ao negar a motivação política.

"Mas, claro, essa seria a justificativa perfeita para explicar por que até EU, que permaneci ao lado durante tantos anos, precisei soltar essa mão. O timing pode, sim, gerar interpretações equivocadas. Existem outras situações envolvendo pessoas com posicionamentos políticos diferentes acontecendo simultaneamente. Mas sobre a MINHA história, posso afirmar categoricamente: NÃO TEM NADA A VER COM POLÍTICA", reforçou.

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Luma diz que tentou salvar amizade por anos

Em outro trecho da publicação, a empresária afirmou que não deseja participar de ataques contra Marina e que sua intenção é se afastar da confusão. Ela também lamentou a forma como a situação ganhou exposição pública, especialmente por envolver uma amizade de tantos anos e uma história que inclui seu filho.

"Sou contra linchamentos, nunca participei deles e não pretendo começar agora. Não provoquei nada disso. Tudo o que quero é permanecer longe de um caos que nunca escolhi viver, especialmente agora", afirmou.

"O que mais me entristece é perceber que, mesmo depois de tantos anos de amizade, de uma história que envolve inclusive meu filho, não houve o menor cuidado em me preservar. Pelo contrário. Fui exposta para que, mais uma vez, alguém pudesse controlar a imagem", escreveu.

Mansão de Marina Ruy Barbosa 1 de 16

Sem citar diretamente o nome da atriz, Luma também fez críticas à postura da antiga amiga e afirmou que tentou ajudá-la e acolhê-la em diferentes momentos.

"Pra mim é profundamente triste assistir à tentativa de conquistar a aprovação daqueles que sempre lhe atiraram pedras, escolhendo, para isso, atirar pedras justamente em quem sempre lhe estendeu a mão. Uma amizade de tantos anos não termina sem que, da minha parte, tenham existido todas as tentativas possíveis de ajudar, compreender, acolher e salvar. E quem realmente conhece essa história sabe disso", afirmou.

Na sequência, explicou por que decidiu colocar um ponto final na relação. "Mas chega um momento em que continuar estendendo a mão significa abandonar a si mesma. E esse é um preço que eu não estou mais disposta a pagar", acrescentou.

Ao encerrar o desabafo, Luma afirmou que pretende deixar o assunto para trás e priorizar a própria tranquilidade. Ela também mencionou a família e a gestação ao explicar por que não deseja prolongar a discussão publicamente.

"Preciso encerrar esse ciclo. Preciso preservar a paz que construí, a família que amo e a vida que estou gerando", escreveu.

Por fim, a empresária disse esperar que não precise voltar a falar sobre o rompimento e deixou uma mensagem que sugere que ainda existem detalhes da história que prefere não expor.