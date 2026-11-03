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Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa, chama briga de 'mais um dos incontáveis surtos' e dispara: 'Preço que não estou mais disposta a pagar'

Após ser alvo de ataques nas redes sociais, empresária afirmou que foi removida pela atriz e disse que tentou salvar a amizade durante anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:20

Luma Costa e Marina Ruy Barbosa
Luma Costa e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Luma Costa decidiu se pronunciar diretamente sobre o fim de sua amizade com Marina Ruy Barbosa. Após dias de especulações e críticas nas redes sociais, a empresária publicou uma sequência de textos no Instagram nesta terça-feira (3), nos quais apresentou sua versão sobre o afastamento, negou que a desavença tenha relação com política e fez declarações contundentes sobre a antiga relação.

Logo no início do desabafo, Luma contestou a informação de que as duas teriam deixado de se seguir mutuamente no Instagram. Segundo ela, foi Marina quem a removeu da rede social.

Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa

Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Luma Costa quebra silêncio sobre Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

"Como eu estou recebendo uma onda de ataques decidi falar algumas verdades. Vamos lá, pra início da conversa: EU NÃO DEI UNFOLLOW EM NINGUÉM", escreveu.

A empresária afirmou que a situação aconteceu após o que chamou de um dos "incontáveis surtos" que teria precisado enfrentar durante a amizade. Ela também questionou a repercussão da notícia sobre o afastamento e as interpretações que relacionaram o rompimento a diferenças políticas.

"Fui removida em mais um dos incontáveis surtos com os quais precisei conviver durante anos. Minutos depois, quase que magicamente, vazou a notícia de que "paramos de nos seguir". Me mantive em silêncio", declarou.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Luma Costa por Reprodução

"Em seguida, vieram curtidas em comentários insinuando que o motivo seria político. Oi? Depois, a primeira matéria tendenciosa, numa clara tentativa de conduzir a narrativa e me colocar no lugar de extremista política. Um lugar ao qual nunca pertenci e que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu", seguiu.

Luma reconheceu que o momento em que os episódios aconteceram pode ter provocado interpretações equivocadas, mas foi categórica ao negar a motivação política.

"Mas, claro, essa seria a justificativa perfeita para explicar por que até EU, que permaneci ao lado durante tantos anos, precisei soltar essa mão. O timing pode, sim, gerar interpretações equivocadas. Existem outras situações envolvendo pessoas com posicionamentos políticos diferentes acontecendo simultaneamente. Mas sobre a MINHA história, posso afirmar categoricamente: NÃO TEM NADA A VER COM POLÍTICA", reforçou.

Luma Costa

Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa por Reprodução/Instagram
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Luma Costa por Reprodução/Instagram
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Luma Costa, o marido, Leonardo Martins, e os filhos, Antônio e Eduardo por Reprodução/Instagram

Luma diz que tentou salvar amizade por anos

Em outro trecho da publicação, a empresária afirmou que não deseja participar de ataques contra Marina e que sua intenção é se afastar da confusão. Ela também lamentou a forma como a situação ganhou exposição pública, especialmente por envolver uma amizade de tantos anos e uma história que inclui seu filho.

"Sou contra linchamentos, nunca participei deles e não pretendo começar agora. Não provoquei nada disso. Tudo o que quero é permanecer longe de um caos que nunca escolhi viver, especialmente agora", afirmou.

"O que mais me entristece é perceber que, mesmo depois de tantos anos de amizade, de uma história que envolve inclusive meu filho, não houve o menor cuidado em me preservar. Pelo contrário. Fui exposta para que, mais uma vez, alguém pudesse controlar a imagem", escreveu.

Mansão de Marina Ruy Barbosa

Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Mansão de Marina Ruy Barbosa por Reprodução
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Sem citar diretamente o nome da atriz, Luma também fez críticas à postura da antiga amiga e afirmou que tentou ajudá-la e acolhê-la em diferentes momentos.

"Pra mim é profundamente triste assistir à tentativa de conquistar a aprovação daqueles que sempre lhe atiraram pedras, escolhendo, para isso, atirar pedras justamente em quem sempre lhe estendeu a mão. Uma amizade de tantos anos não termina sem que, da minha parte, tenham existido todas as tentativas possíveis de ajudar, compreender, acolher e salvar. E quem realmente conhece essa história sabe disso", afirmou.

Na sequência, explicou por que decidiu colocar um ponto final na relação. "Mas chega um momento em que continuar estendendo a mão significa abandonar a si mesma. E esse é um preço que eu não estou mais disposta a pagar", acrescentou.

Ao encerrar o desabafo, Luma afirmou que pretende deixar o assunto para trás e priorizar a própria tranquilidade. Ela também mencionou a família e a gestação ao explicar por que não deseja prolongar a discussão publicamente.

"Preciso encerrar esse ciclo. Preciso preservar a paz que construí, a família que amo e a vida que estou gerando", escreveu.

Por fim, a empresária disse esperar que não precise voltar a falar sobre o rompimento e deixou uma mensagem que sugere que ainda existem detalhes da história que prefere não expor.

"Espero sinceramente que esta seja a última vez que eu precise me manifestar sobre esse assunto. Meu silêncio é em respeito a uma história que ficou no passado e que eu ainda tento preservar. E talvez seja melhor para todos que eu continue em silêncio", concluiu.

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