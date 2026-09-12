Macarrão apimentado, hambúrgueres, doces e até 70 ovos: como era a dieta da influenciadora que morreu aos 24 anos após comer demais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:10
A influenciadora chinesa Chen Ziyi, conhecida nas redes sociais como Ganfan Yingying, morreu aos 24 anos após uma parada cardíaca neste mês de setembro. A jovem havia conquistado mais de 1 milhão de seguidores com transmissões de mukbang, formato em que criadores comem grandes quantidades de comida diante das câmeras.
Dias antes de morrer, Yingying publicou seu último vídeo e contou que estava internada após episódios recorrentes de alimentação excessiva. Segundo relatos divulgados sobre o caso, a parada cardíaca que ela sofreu pode estar relacionada a níveis muito baixos de potássio no sangue. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi divulgada.
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying
Nas transmissões, a influenciadora aparecia consumindo diferentes tipos de alimentos em quantidades muito acima do habitual. Camarões, caranguejos, polvos, hambúrgueres, frituras, macarrão apimentado, pizzas e grandes porções de doces estavam entre os itens exibidos nos vídeos.
Em uma das transmissões, Yingying afirmou ter comido entre 60 e 70 ovos em conserva. Ela também relatou que alguns produtos eram enviados ou divulgados com a expectativa de que os influenciadores continuassem comendo para ajudar nas vendas.
O que é mukbang?
O fenômeno surgiu na Coreia do Sul no fim dos anos 2000 e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nos vídeos, os criadores interagem com o público enquanto fazem refeições, muitas vezes em grandes quantidades.
Além do volume de comida, alguns conteúdos exploram os sons produzidos durante a mastigação e outros ruídos associados ao ASMR. Plataformas como YouTube e TikTok ajudaram a transformar o formato em um fenômeno internacional.
Na China, porém, transmissões que incentivam o consumo exagerado de alimentos são alvo de restrições. Uma lei aprovada em 2021 passou a combater conteúdos que promovam o desperdício de comida, enquanto um código de conduta para streamers adotado no ano seguinte proibiu práticas como comer compulsivamente e provocar vômito durante transmissões.
Antes de morrer, Yingying afirmou que já havia sido hospitalizada por causa dos episódios de alimentação excessiva. Ela também mencionou um antigo hábito de provocar o próprio vômito e falou sobre a pressão que criadores enfrentam para consumir quantidades cada vez maiores diante das câmeras.