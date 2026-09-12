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Macarrão apimentado, hambúrgueres, doces e até 70 ovos: como era a dieta da influenciadora que morreu aos 24 anos após comer demais

Criadora de conteúdo tinha mais de 1 milhão de seguidores com vídeos de mukbang, nos quais consumia porções extremas de comida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 08:10

Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying Crédito: Reprodução

A influenciadora chinesa Chen Ziyi, conhecida nas redes sociais como Ganfan Yingying, morreu aos 24 anos após uma parada cardíaca neste mês de setembro. A jovem havia conquistado mais de 1 milhão de seguidores com transmissões de mukbang, formato em que criadores comem grandes quantidades de comida diante das câmeras.

Dias antes de morrer, Yingying publicou seu último vídeo e contou que estava internada após episódios recorrentes de alimentação excessiva. Segundo relatos divulgados sobre o caso, a parada cardíaca que ela sofreu pode estar relacionada a níveis muito baixos de potássio no sangue. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi divulgada.

Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying

Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução
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Influenciadora Chen Ziyi, conhecida como Ganfan Yingying por Reprodução

Nas transmissões, a influenciadora aparecia consumindo diferentes tipos de alimentos em quantidades muito acima do habitual. Camarões, caranguejos, polvos, hambúrgueres, frituras, macarrão apimentado, pizzas e grandes porções de doces estavam entre os itens exibidos nos vídeos.

Em uma das transmissões, Yingying afirmou ter comido entre 60 e 70 ovos em conserva. Ela também relatou que alguns produtos eram enviados ou divulgados com a expectativa de que os influenciadores continuassem comendo para ajudar nas vendas.

O que é mukbang?

O fenômeno surgiu na Coreia do Sul no fim dos anos 2000 e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Nos vídeos, os criadores interagem com o público enquanto fazem refeições, muitas vezes em grandes quantidades.

Além do volume de comida, alguns conteúdos exploram os sons produzidos durante a mastigação e outros ruídos associados ao ASMR. Plataformas como YouTube e TikTok ajudaram a transformar o formato em um fenômeno internacional.

Na China, porém, transmissões que incentivam o consumo exagerado de alimentos são alvo de restrições. Uma lei aprovada em 2021 passou a combater conteúdos que promovam o desperdício de comida, enquanto um código de conduta para streamers adotado no ano seguinte proibiu práticas como comer compulsivamente e provocar vômito durante transmissões.

Antes de morrer, Yingying afirmou que já havia sido hospitalizada por causa dos episódios de alimentação excessiva. Ela também mencionou um antigo hábito de provocar o próprio vômito e falou sobre a pressão que criadores enfrentam para consumir quantidades cada vez maiores diante das câmeras.

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