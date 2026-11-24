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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:00
Cozinhar macarrão no dia a dia costuma deixar uma pilha de louça na pia, com panela para ferver água, escorredor e outra vasilha só para o molho mas essa receita resolve esse trabalho de uma vez. Enquanto cozinha, a própria massa solta o amido que deixa o caldo grosso, e o toque final de requeijão com muçarela garante um almoço cremoso usando uma única panela.
Aprenda a fazer macarrão cremoso
300 g de macarrão curto (penne ou parafuso)
1 sachê (300 g) de molho de tomate tradicional
500 ml de água quente (ou caldo de legumes caseiro)
1 gomo de calabresa picadinho ou 200 g de frango desfiado (opcional)
2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de requeijão cremoso ou creme de leite
150 g de queijo muçarela ralado
Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
Folhas de manjericão fresco para finalizar
Em uma panela de fundo largo, aqueça o azeite e doure o alho (e a calabresa ou frango, se for usar) por 2 minutos.
Despeje o sachê de molho de tomate e adicione os 500 ml de água quente. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Coloque o macarrão cru na panela. Misture com uma colher para que os grãos fiquem cobertos.
Ligue em fogo médio-alto até abrir fervura. Assim que ferver, tampe a panela pela metade, abaixe o fogo para médio e cozinhe por cerca de 10 a 12 minutos, mexendo duas vezes no meio do tempo para não grudar no fundo.
Quando a massa estiver macia e sobrar apenas um molho grosso no fundo, desligue o fogo.
Misture o requeijão cremoso na massa até misturar bem.
Cubra a superfície com o queijo muçarela ralado e salpique orégano.
Tampe a panela e aguarde 2 minutos para o queijo derreter. Sirva como preferir.