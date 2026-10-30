Madrinha, Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette; entenda o motivo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:19
Bianca Andrade precisou entrar na igreja sem acompanhante nesta quinta-feira (29), no casamento de Juliette com o atleta Kaique Cerveny, no Recife. A empresária de 32 anos foi chamada para ser madrinha ao lado de Gil do Vigor, mas teve de entrar sozinha porque o amigo não conseguiu chegar a tempo.
Gil do Vigor se atrasa e Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette
O atraso começou ainda nos voos e piorou com o trânsito travado na cidade. Gil, que está apresentando o 'Mais Você' ao lado de Tati Machado, na Globo, pousou na capital pernambucana poucas horas antes da festa e correu contra o tempo para tentar alcançar a entrada dos padrinhos.
Pelas redes sociais, o influenciador gravou o desespero assim que chegou ao aeroporto. Com muita pressa, ele não conseguiu parar para atender os fãs e gravou um vídeo pedindo paciência a quem estava no local.
“Gente, com muitos atrasos, cheguei no aeroporto. Perdão porque eu não tenho tirado foto com vocês. É que estou muito atrasado e está com trânsito, mas eu vou chegar. Ai, eu vou chegar. Meu Deus, perdão, gente. Na próxima, vou tirar foto com todo mundo que pediu. Perdão", disse Gil nos stories.
Casamento de Juliette e Kaique Cerveny
Como o parceiro não apareceu no horário marcado, Bianca levou tudo na esportiva e postou o vídeo do momento com uma piada na legenda: "Bem loba entrando sozinha", brincou, usando o apelido que ganhou dos seguidores nas redes.
O casamento da cantora paraibana com o atleta de crossfit aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, um castelo e centro cultural muito conhecido no Recife, reunindo vários famosos.