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Mãe de Cristiano Ronaldo desabafa após saída conturbada do filho da seleção: 'Deus vai se encarregar'

Dolores Aveiro lamentou desentendimento entre o atacante e o técnico Jorge Jesus e afirmou que o jogador merecia deixar a concentração portuguesa de outra maneira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:44

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

A saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa provocou uma reação emocionada de sua mãe, Dolores Aveiro. Após o desentendimento do atacante com o técnico Jorge Jesus, ela falou sobre a decepção com a maneira como o episódio terminou e afirmou que o filho merecia um tratamento diferente.

Em entrevista à revista portuguesa TV 7 Dias, Dolores não escondeu a tristeza diante da situação. "Sinto-me triste, é normal. Foi um choque, o meu filho podia sair pela porta grande e assim saiu na porta pequena, mas não faz mal, Deus vai-se encarregar…", declarou.

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
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Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução

O episódio ocorreu durante um período de preparação da seleção portuguesa. Segundo o relato divulgado, Cristiano Ronaldo e a comissão técnica haviam estabelecido, em agosto, um planejamento para controlar a participação do atacante nos compromissos da equipe.

A previsão era que o jogador entrasse em campo na primeira e na última partida da Data Fifa. Antes do confronto com a Noruega, porém, Jorge Jesus teria solicitado que ele atuasse por aproximadamente 30 minutos, alterando o acordo inicial.

Durante o segundo tempo, Cristiano Ronaldo chegou a se aquecer à beira do gramado. A entrada, entretanto, não aconteceu. O atacante permaneceu no banco de reservas até o apito final e deixou o campo sem cumprimentar os torcedores.

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A situação não terminou ali. Depois da partida, o jogador participou de uma reunião com Jorge Jesus e o diretor esportivo Simão Coutinho para discutir o ocorrido e a maneira como o assunto seria apresentado publicamente. 

De acordo com as informações divulgadas, a expectativa era que o treinador explicasse por que havia solicitado o aquecimento de Cristiano Ronaldo sem colocá-lo em campo. A entrevista coletiva, no entanto, teria aumentado o desgaste entre os dois. O atacante não gostou da postura adotada por Jorge Jesus diante dos jornalistas e considerou que houve uma quebra de confiança. Após o desentendimento, decidiu deixar a concentração da equipe, que estava em Copenhague.

Cristiano Ronaldo se manifestou posteriormente por meio de um comunicado. Ele pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores pela decisão, assumiu a responsabilidade por sua saída e afirmou que aceitaria eventuais punições da Federação Portuguesa de Futebol.

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Apesar da crise, o atacante não anunciou sua aposentadoria da seleção. Ele declarou que continua disponível para futuras convocações, desde que esteja em condições físicas de jogar e cumpra possíveis sanções.

Cristiano Ronaldo, campeão da Eurocopa de 2016 e um dos principais nomes da história do futebol de Portugal, ainda não definiu uma despedida definitiva da seleção.

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