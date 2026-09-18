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Mãe de Davi Brito faz denúncias contra médicos por causa do campeão do BBB 24

Elisângela Brito diz que profissionais cobram a mais após descobrirem que ela é mãe do vencedor

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:28

Davi Brito e a mãe, Elisângela Brito Crédito: Reprodução

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito, usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para reclamar dos valores 'caríssimos' que gasta com consultas e exames médicos. Segundo ela, as cifras aumentam quando os profissionais descobrem que ela é mãe do vencedor do BBB 24.

Em um desabafo publicado para os seguidores, Elisângela afirmou que alguns médicos passam até mesmo exames a mais depois de reconhecê-la como a mãe do ex-BBB.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

"Exames caríssimos. Os médicos que me atendem, só não me reconhecem os que são bem idosos", disse. Na sequência, ela explicou o motivo da reclamação: "Quando diz que é ‘a mãe do Davi’, só passam exames caros para mim", denunciou.

Elisângela também contou que os gastos se tornaram ainda mais pesados por ela morar em uma região de alto padrão em Salvador. Para ela, qualquer exame acaba representando uma despesa significativa.

"Quando eu vou fazer um exame, é uma facada. A gente mora em bairro de classe alta, então tudo é caro. E acabei de receber uma enxurrada de exames. Tô chateada", desabafou.