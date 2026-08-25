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Mãe de duas meninas, Samara Felippo diz que não gosta da função de ser mãe: 'Você não dorme nunca mais'

Atriz, que é mãe de Alícia, de 17 anos, e Lara, de 13, contou que engravidou da segunda filha enquanto usava DIU e explicou por que decidiu ter outro filho

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:07

Samara Felippo e as filhas, Lara e Alícia Crédito: Reprodução/Instagram

Samara Felippo, de 47 anos, voltou a falar sobre sua relação com a maternidade e afirmou que ainda concorda com uma declaração polêmica que fez em 2023. Mãe de Alícia, de 17 anos, e Lara, de 13, a atriz disse que não gosta da "função de ser mãe", embora isso não diminua o amor e a importância da maternidade em sua vida.

Naquele ano, durante o podcast Téte a Theo, a artista havia declarado: "Não gosto da função de ser mãe, não gosto de acordar cedo. Não gostei de estar grávida, minha pele encheu de manchas. Não gostei de pausar minha carreira, mas isso não invalida minha maternidade".

Samara Felippo e as filhas, Lara e Alícia 1 de 24

Já em uma recente participação no programa Em Off, ela afirmou: "Ainda [penso isso]. Você não dorme nunca mais, a Alícia chega 4h30 da manhã". As duas filhas da atriz são fruto de seu antigo casamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa, de 43 anos.

Gravidez com DIU

Apesar de dizer que não gostava da função de ser mãe, Samara contou que decidiu ter uma segunda filha anos depois do nascimento de Alícia. A atriz revelou que engravidou de Lara enquanto usava um DIU, método contraceptivo de alta eficácia.

"Eu estava de DIU. Tive a Alícia toda romantizada, fazendo enxoval em Boston e Orlando, e foi toda essa turbulência da traição, da separação, enfim, meu mundo foi caindo, o castelo da princesa foi desmoronando aos poucos", contou.

Samara Felippo 1 de 20

Samara explicou que, após perdoar uma traição e retomar o relacionamento, passaram-se quatro anos até a gravidez de Lara. Ela afirmou que costuma dizer que engravidou "sem querer", mas reconheceu que não fazia um acompanhamento para verificar se o dispositivo estava corretamente posicionado.

"Perdoei uma traição e voltei. No que voltei, passaram-se quatro anos. Costumo dizer que engravidei 'sem querer', porque eu estava de DIU só que em nenhum momento eu me protegia sem ser com o DIU e não fui fazer uma ultrassonografia para ver se estava no lugar, não olhei para isso. Foi quase um 'se vier, veio'".

Desejo de ter outro filho

Segundo Samara, apesar de a gravidez não ter sido planejada, existia inconscientemente o desejo de que Alícia tivesse um irmão.

"É uma grande maluquice. Pensava na coisa dos irmãos inconscientemente. Tenho um irmão mais velho. Perdi meu pai quando eu tinha 21 anos e meu irmão estava ali comigo compartilhando essa dor e toda a burocracia que é enterrar um parente, minha mãe [estava] muito depressiva, então tinha um pouco disso na minha cabeça, que dá um irmão de repente divide um perrengue. Olha que loucura, você vai dar uma força para uma pessoa que nem está pedindo essa força", explicou.

Samara Felippo antes e depois de rejuvenescimento facial 1 de 10

Samara também fez questão de esclarecer que sua experiência não significa que o DIU seja um método sem eficácia. Segundo ela, o problema foi não ter acompanhado a posição do dispositivo.