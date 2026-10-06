DESABAFOU

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após derrota nas eleições: 'Sistema não entende a nossa dor'

Sonia Samudio recebeu 1.165 votos na disputa por uma vaga de deputada estadual no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:26

Sonia Samudio, mãe de Eliza Samudio Crédito: Reprodução

A derrota nas urnas não fez Sonia Samudio recuar da causa que a levou a disputar uma vaga de deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Mãe de Eliza Samudio, ela recebeu 1.165 votos e não foi eleita. Após a derrota, ela publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer o apoio recebido e afirmar que pretende continuar atuando em defesa de famílias que enfrentam desaparecimentos e casos de violência.

Na gravação, Sonia deixou claro que a candidatura, para ela, não estava ligada apenas à conquista de um cargo político. Também afirmou que a eleição terminou, mas a mobilização em torno da causa permanece.

Relembre Eliza Samudio 1 de 9

"Eu sou Sonia Samudio, mãe de Eliza, mãe de Pedro Gustavo e avó de Bruninho. A eleição acabou e eu quero agradecer a cada voto recebido. Agora a nossa luta, essa não. Eu nunca entrei nessa por uma cadeira. Entrei porque, no Brasil, uma criança desaparece a cada quinze minutos e quase ninguém procura, porque o sistema entende de processo, mas não entende a nossa dor", declarou.

Sonia também falou sobre o impacto dos desaparecimentos para os familiares e criticou a maneira como esses casos são tratados. "Arquiva casos, mas não arquiva os nossos filhos. Nós somos milhares de mães que perderam filhas, avós criando os netos que o Estado deixou órfãos, famílias que aprendem a viver com porta-retrato nas mãos", afirmou.

Na sequência, a mãe de Eliza defendeu que as famílias que vivem situações semelhantes se unam para cobrar respostas e mudanças. Para ela, a força coletiva pode ser maior do que a atuação de qualquer gabinete político.

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"Sozinhos somos dor, juntos somos nós, somos mais forte que qualquer gabinete. Então, fica o meu chamado: então vamos nos unir numa frente que não se cala mais, porque a nossa luta não é só por quem já se foi, é por quem ainda está aqui vivo. Sua luta também é a nossa luta. Vem comigo", completou.

Sonia ganhou projeção nacional após o desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, em 2010. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pelo crime, enquanto o corpo da modelo nunca foi localizado. O filho de Eliza, Bruninho, ficou sob os cuidados da família materna.