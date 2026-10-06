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Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após derrota nas eleições: 'Sistema não entende a nossa dor'

Sonia Samudio recebeu 1.165 votos na disputa por uma vaga de deputada estadual no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:26

Sonia Samudio, mãe de Eliza Samudio
Sonia Samudio, mãe de Eliza Samudio Crédito: Reprodução

A derrota nas urnas não fez Sonia Samudio recuar da causa que a levou a disputar uma vaga de deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Mãe de Eliza Samudio, ela recebeu 1.165 votos e não foi eleita. Após a derrota, ela publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer o apoio recebido e afirmar que pretende continuar atuando em defesa de famílias que enfrentam desaparecimentos e casos de violência.

Na gravação, Sonia deixou claro que a candidatura, para ela, não estava ligada apenas à conquista de um cargo político. Também afirmou que a eleição terminou, mas a mobilização em torno da causa permanece.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
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Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução

"Eu sou Sonia Samudio, mãe de Eliza, mãe de Pedro Gustavo e avó de Bruninho. A eleição acabou e eu quero agradecer a cada voto recebido. Agora a nossa luta, essa não. Eu nunca entrei nessa por uma cadeira. Entrei porque, no Brasil, uma criança desaparece a cada quinze minutos e quase ninguém procura, porque o sistema entende de processo, mas não entende a nossa dor", declarou.

Sonia também falou sobre o impacto dos desaparecimentos para os familiares e criticou a maneira como esses casos são tratados. "Arquiva casos, mas não arquiva os nossos filhos. Nós somos milhares de mães que perderam filhas, avós criando os netos que o Estado deixou órfãos, famílias que aprendem a viver com porta-retrato nas mãos", afirmou.

Na sequência, a mãe de Eliza defendeu que as famílias que vivem situações semelhantes se unam para cobrar respostas e mudanças. Para ela, a força coletiva pode ser maior do que a atuação de qualquer gabinete político.

Bruninho Samudio assina primeiro contrato profissional

É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação
Bruninho Samudio por Reprodução
Bruninho ao lado da avó, Sônia por Reprodução
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Goleiro Bruno e Bruninho Samudio por Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samúdio é goleiro nas categorias de base do Botafogo por Reprodução/Instagram
Goleiro Bruno Samudio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
Bruno Samúdio por Divulgação
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É o primeiro contrato profissional do goleiro por Divulgação

"Sozinhos somos dor, juntos somos nós, somos mais forte que qualquer gabinete. Então, fica o meu chamado: então vamos nos unir numa frente que não se cala mais, porque a nossa luta não é só por quem já se foi, é por quem ainda está aqui vivo. Sua luta também é a nossa luta. Vem comigo", completou.

Sonia ganhou projeção nacional após o desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, em 2010. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pelo crime, enquanto o corpo da modelo nunca foi localizado. O filho de Eliza, Bruninho, ficou sob os cuidados da família materna.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
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Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

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