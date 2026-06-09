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Mãe de Endrick se surpreende após gastar mais de R$ 800 em enxoval para cachorro: 'É outro filho'

Cíntia Ramos mostrou nas redes sociais os preparativos para receber Scarface, novo pet da família, e divertiu seguidores ao comentar os custos da chegada do filhote

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:49

Mãe de Endrick
Mãe de Endrick Crédito: Reprodução

A empresária Cíntia Ramos chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar os preparativos para a chegada de um novo integrante da família. Mãe do atacante Endrick, ela mostrou as compras feitas para o cachorro Scarface, presente destinado ao filho caçula, Noah.

Em vídeos publicados no Instagram, Cíntia exibiu a visita a uma loja especializada para adquirir os primeiros itens do filhote. Entre os produtos escolhidos estavam tapetes higiênicos, fraldas, comedouros, coleira e cama.

Endrick e Gabriely Miranda

Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda fazem chá revelação e descobrem que estão esperando um menino por Reprodução/Instagram

Logo no início dos registros, a empresária brincou sobre a quantidade de acessórios necessários para receber o animal e comparou os cuidados com os de uma criança.

“Quando eu cheguei aqui, galera, o que que é isso? É outro filho, gente. São as fraldas, os tapetinhos. É bem puxado, viu? Bem puxado mesmo”, comentou.

Apesar da surpresa com os gastos, ela destacou que a felicidade do filho fez valer a experiência. “Só de meu filho estar feliz com o cachorrinho dele, eu também estou muito feliz. E é muito gratificante isso”, afirmou.

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Conta passou dos R$ 800

Ao longo da compra, Cíntia mostrou o carrinho cheio de produtos e explicou que queria deixar tudo preparado para a chegada do cachorro ao apartamento da família.

“Eu acho que já temos tudo para o Scar começar a vidinha dele conosco. É quase um filho, né? Mas, pela felicidade do meu pequenininho, vale tudo”, disse.

A maior surpresa veio no caixa. Segundo a empresária, a primeira compra para o filhote somou R$ 834. O valor arrancou risadas e um novo comentário bem-humorado.

“Gente, é sério isso aqui, né? É só porque é o meu filhinho, viu? Porque, se não fosse… Amigos, amigos. Primeira comprinha. Vamos que vamos”, brincou.

Antes de encerrar os vídeos, ela resumiu a situação em tom descontraído: “Gente, não está fácil ser mãe de pet”.

Por que o cachorro se chama Scarface?

Em outra publicação, Cíntia explicou que o nome do cachorro foi inspirado em um dos leões mais famosos do mundo.

Segundo ela, a escolha tem relação com valores que a família admira. “Scarface foi um dos leões mais famosos do mundo. Aqui em casa, temos uma conexão especial com os leões, porque eles representam valores que admiramos muito: coragem, força, liderança e proteção da família”, explicou.

O novo pet deve passar a integrar a rotina da família nos próximos dias e já ganhou um enxoval completo antes mesmo de chegar ao novo lar.

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