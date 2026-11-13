TELEVISÃO

Mãe de Isabella Nardoni detona Netflix por documentário de Suzane: 'Até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas?'

Deputada federal criticou o destaque dado à condenada pelo assassinato dos pais e questionou o interesse do público por histórias de criminosos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:32

Ana Carolina Oliveira criticou o documentário sobre Suzane von Richthofen na Netflix Crédito: Reprodução

A estreia do documentário sobre Suzane von Richthofen na Netflix provocou a reação de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada federal criticou o destaque dado à mulher condenada pelo assassinato dos próprios pais e questionou o interesse do público por histórias protagonizadas por criminosos.

"Suzane von Richthofen! A minha pergunta é: até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas e vítimas em simples coadjuvantes?", provocou.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Disponibilizado na quarta-feira (11), Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga apresenta uma entrevista inédita com a condenada, além de imagens de arquivo e depoimentos relacionados ao crime que chocou o Brasil em 2002.

Para Ana Carolina, a repercussão de produções desse tipo revela uma inversão de prioridades na sociedade, que acaba demonstrando mais interesse pela trajetória de quem cometeu os assassinatos do que pela memória das vítimas.

"Pelo que eu vi, estreou o documentário na Netflix da Richthofen. E aí a pergunta que fica é: em qual momento a nossa sociedade começou a dar mais atenção para essas histórias e para quem mata do que a memória de quem simplesmente foi brutalmente assassinado?", questionou.

Suzane von Richthofen 1 de 7

A deputada também chamou a atenção para o fato de que muitas pessoas conhecem Suzane, mas não se lembram dos nomes de seus pais, Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em outubro de 2002.

"Você sabe por quê? Porque todo mundo conhece a tal da Suzane. Mas quantas pessoas hoje se lembram do Manfred e da Marísia? Acho que, se você for perguntar hoje, eu diria que poucas pessoas não sabem nem o nome deles. Esses são os nomes dos pais dela, que tiveram sua vida interrompida, porque ela assassinou eles", declarou.

Durante o desabafo, Ana Carolina também relacionou a repercussão do documentário à própria experiência. Sua filha, Isabella Nardoni, tinha cinco anos quando foi assassinada, em março de 2008. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos 1 de 7

A deputada afirmou conhecer o sofrimento de ter uma tragédia familiar transformada em manchete e de conviver com a exposição pública de uma perda que permanece ao longo dos anos.

"Eu sei, sei perfeitamente o que é uma tragédia se tornar manchete, o que é uma tragédia tomar repercussão, e o que é uma família carregar a dor pro resto da vida, que a gente vai ser sempre lembrado por uma tragédia. Inclusive, é isso que eu tento fazer todos os dias: não ser lembrada por uma tragédia", afirmou.

Na sequência, Ana Carolina esclareceu que não é contra produções que contem histórias de crimes reais, mas criticou a maneira como as vítimas são retratadas e lembradas.

"Eu não sou contra contar histórias. Eu sou contra se esquecer verdadeiramente de quem importa nessa história, que são as vítimas. Gente, crime não é glamour. Assassino não é ídolo de ninguém!", declarou.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

Ela também questionou a atenção recebida pelos familiares que seguem lutando para preservar a memória de quem morreu. "Quantas pessoas hoje estão tentando continuar para não esquecer os seus entes queridos? Quantas pessoas estão aí lutando por justiça? E simplesmente a Netflix deu palco para uma assassina confessa", alfinetou.

Outro ponto que incomodou a mãe de Isabella foi a expectativa de que o documentário alcance números expressivos de audiência. Ana Carolina disse acreditar que a produção terá recorde de visualizações justamente pelo interesse do público em tragédias.

"Sabe o que mais me dói? O quanto eu já sei que este documentário vai ter recorde de visualização. Sabe por quê? Porque as vítimas não importam, e a sociedade hoje está querendo ver sangue. A sociedade quer ver tragédia", afirmou.

Ao final, ela sugeriu que as pessoas não assistam à produção como forma de evitar que projetos semelhantes sejam realizados.

"Porque se a gente não assiste a isso, eles não vão dar sequência. Fica aí o meu questionamento: será que daqui a pouco não teremos outros dois protagonistas de uma história recordista também?", questionou, em uma referência a Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

O que mostra o documentário sobre Suzane von Richthofen?

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga revisita o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em 2002, na residência da família, em São Paulo.