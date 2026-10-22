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Mãe de Isabella Nardoni reage a ataques após revelar voto e faz desabafo: 'Respeito é inegociável'

Eleita deputada federal por São Paulo, Ana Carolina Oliveira declarou apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno e publicou um vídeo após receber mensagens ofensivas nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:29

Ana Carolina Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, se manifestou após ser alvo de ataques nas redes sociais por revelar seu voto no segundo turno da eleição presidencial. Eleita deputada federal por São Paulo pelo Podemos, com 246.741 votos, ela declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL), o que provocou reações na internet.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ana Carolina afirmou que não pretende discutir seu posicionamento político, mas defendeu o respeito às opiniões divergentes. "Hoje eu não quero falar sobre posicionamento, hoje eu vim aqui falar sobre respeito. Você não precisa concordar comigo em tudo. Você não precisa pensar como eu ou fazer exatamente as mesmas escolhas que eu faço", iniciou.

Isabella Nardoni 1 de 10

A deputada também ressaltou que a democracia pressupõe a convivência entre pessoas com pensamentos diferentes e que a discordância não deve servir de justificativa para ofensas.

"A democracia também é exatamente isso, entender que as pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes e que todas têm o direito de se posicionar. Discordar uma das outras não precisa e nem deve ser uma forma de ofender. Eu posso não concordar com você, mas eu vou respeitar o seu direito de pensar diferente", afirmou.

Ao concluir o pronunciamento, Ana Carolina reforçou que considera o respeito um princípio que não deve depender das posições políticas ou das crenças de cada pessoa.