SOGRA APROVOU!

Mãe de João Chianca entrega romance do surfista com Paolla Oliveira na web; veja

Atriz e atleta de 26 anos trocam interações desde abril

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:30

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e o surfista João Chianca, o Chumbinho, de 26 anos, estão vivendo um affair. O romance entre o atleta e a atriz, de 44 anos, virou assunto depois que a mãe do atleta publicou um comentário nas redes sociais da artista.

Mãe de João Chianca entregou romance com Paolla Oliveira 1 de 4

Michele Cabral, mãe de João, deixou uma mensagem em uma foto de Paolla afirmando que foi ela quem apresentou a atriz ao filho: "Sempre linda, de qualquer jeito. Eu que te mostrei para o meu filhote", o comentário serviu para confirmar o envolvimento aos fãs que já suspeitavam da relação.

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira 1 de 27

A proximidade entre a família do surfista e a atriz vai além. Michele e o marido, Gustavo, marcaram presença na quadra da Imperatriz Leopoldinense no último sábado (17). O casal foi ao local para assistir à coroação de Paolla como rainha de bateria da agremiação carioca. João não participou do evento na escola de samba porque viajou para disputar campeonatos em Portugal logo após o feriado de 12 de outubro.