Mãe de João Chianca entrega romance do surfista com Paolla Oliveira na web; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:30
Paolla Oliveira e o surfista João Chianca, o Chumbinho, de 26 anos, estão vivendo um affair. O romance entre o atleta e a atriz, de 44 anos, virou assunto depois que a mãe do atleta publicou um comentário nas redes sociais da artista.
Mãe de João Chianca entregou romance com Paolla Oliveira
Michele Cabral, mãe de João, deixou uma mensagem em uma foto de Paolla afirmando que foi ela quem apresentou a atriz ao filho: "Sempre linda, de qualquer jeito. Eu que te mostrei para o meu filhote", o comentário serviu para confirmar o envolvimento aos fãs que já suspeitavam da relação.
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira
A proximidade entre a família do surfista e a atriz vai além. Michele e o marido, Gustavo, marcaram presença na quadra da Imperatriz Leopoldinense no último sábado (17). O casal foi ao local para assistir à coroação de Paolla como rainha de bateria da agremiação carioca. João não participou do evento na escola de samba porque viajou para disputar campeonatos em Portugal logo após o feriado de 12 de outubro.
Nas redes, o atleta não esconde o interesse. Ele interage e elogia as publicações de Paolla desde o mês de abril. A atriz prefere manter a discrição e apenas curte as fotos de Chumbinho. Ela estava solteira desde dezembro do ano passado, quando encerrou o namoro com o cantor Diogo Nogueira.