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Mãe de Lexa conta que Ivete Sangalo ofereceu ajuda durante internação da cantora; conta chegou a R$ 1,1 milhão

Em A Fazenda 18, Darlin Ferrattry contou que a cantora baiana procurou a família após as complicações de saúde de Lexa e se colocou à disposição para ajudar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:30

Darlin Ferrattry revelou em A Fazenda 18 que Ivete Sangalo ofereceu ajuda financeira à família durante a internação de Lexa
Darlin Ferrattry revelou em A Fazenda 18 que Ivete Sangalo ofereceu ajuda financeira à família durante a internação de Lexa Crédito: Reprodução

Darlin Ferrattry emocionou os participantes de A Fazenda 18 ao relembrar um gesto de solidariedade de Ivete Sangalo em um dos momentos mais difíceis da vida de sua família. Durante uma conversa no reality da Record, a mãe de Lexa contou que recebeu uma ligação da cantora baiana após as complicações de saúde enfrentadas pela filha e a morte da neta, Sofia.

Segundo Darlin, Ivete queria saber como Lexa estava e demonstrou disposição para ajudar financeiramente, inclusive com as despesas hospitalares. A empresária contou que teve dificuldade para responder às perguntas da artista, pois ainda estava abalada com a situação.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo por Divulgação
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Ivete Sangalo por Divulgação

Ao recordar a conversa, Darlin relatou que Ivete insistiu em saber do que a família precisava. A preocupação teria chegado ao ponto de a cantora perguntar diretamente sobre a conta do hospital.

A mãe de Lexa também revelou a dimensão dos gastos com a internação. De acordo com ela, as despesas hospitalares chegaram a aproximadamente R$ 1,1 milhão, apesar de a família contar com plano de saúde. O valor, segundo Darlin, envolveu o período de atendimento médico e passagens pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Sofia era filha de Lexa com o ator Ricardo Vianna. A menina nasceu prematuramente em 2 de fevereiro de 2025, com 25 semanas e quatro dias de gestação, e morreu três dias depois. A cantora também precisou de cuidados médicos após o parto, em decorrência de complicações relacionadas à pré-eclâmpsia precoce e à síndrome HELLP.

O episódio marcou profundamente a família. No confinamento, Darlin destacou a preocupação de Ivete naquele período delicado, quando, além de lidar com a perda da bebê, os familiares acompanhavam a recuperação da cantora.

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