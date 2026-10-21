POLÍTICA

Mãe de Luciano Huck declara voto em Lula contra Flávio Bolsonaro e apresentador reage: 'Tamo junto'

Marta Dora Grostein relatou ameaças de morte sofridas pelo filho mais novo, Fernando, e explicou por que decidiu apoiar o presidente nas eleições de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:00

Luciano Huck Crédito: Divulgação

A mãe de Luciano Huck, Marta Dora Grostein, declarou publicamente que votará no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, disputado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). A professora e arquiteta compartilhou um relato sobre as ameaças homofóbicas sofridas pelo filho mais novo, o cineasta Fernando Grostein Andrade, e recebeu uma manifestação de apoio do apresentador da Globo.

O depoimento foi divulgado nas redes sociais de Fernando e ganhou repercussão nesta quarta-feira (21). Na gravação, Marta relembrou os momentos de medo vividos pela família após o cineasta receber ameaças de morte relacionadas à sua orientação sexual. Segundo ela, a situação foi um dos motivos que levaram o filho a deixar o Brasil há sete anos.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

"Ter medo de morrer por simplesmente ser quem você é foi uma das razões que fez meu filho Fernando sair do Brasil há sete anos. Ele recebeu ameaças à sua vida, inclusive dizendo que o corpo dele seria entregue em um caixão fechado", relatou.

Ao compartilhar a experiência familiar, Marta também fez um apelo para que outras mães acolham seus filhos e mantenham o diálogo, especialmente diante de situações de preconceito. "Gostaria que todas as mães que estivessem em situações semelhantes à minha tivessem essa oportunidade de conversar com seus filhos, ouvir a verdade deles e se deixar embrenhar dela para poder crescer junto", declarou.

A arquiteta explicou que sua decisão eleitoral está relacionada à preocupação com os direitos sociais e culturais. Na avaliação dela, um eventual governo de Flávio Bolsonaro representaria um retrocesso em políticas públicas que considera importantes para o país. "Diante do momento atual, eu voto Lula. A gestão do filho do Bolsonaro significa um retrocesso nas políticas que avançaram tanto, principalmente as políticas sociais e culturais", afirmou.

A manifestação da mãe provocou uma reação de Luciano Huck. O apresentador do Domingão com Huck deixou uma mensagem carinhosa na publicação, demonstrando apoio à atitude de Marta. "Admiração, orgulho e muito amor. Tudo junto e misturado!", escreveu.

Apesar da demonstração de carinho, Luciano não declarou em quem pretende votar no segundo turno. O comentário foi interpretado como um gesto de apoio à mãe, sem representar necessariamente uma adesão à escolha eleitoral dela.

O próprio Lula também comentou o vídeo publicado por Fernando. O presidente manifestou solidariedade à família e destacou a importância do combate à discriminação. "Nenhuma mãe deveria viver com medo de perder um filho para o preconceito. Seu depoimento, Marta, nos lembra que toda pessoa merece viver com liberdade, respeito e amor. Essa luta também é nossa", escreveu.