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Mãe de Marina Ruy Barbosa confronta influenciadora e se envolve em polêmica com a filha: ‘Prega religião e ataca outra mulher’

Shantal e outras influenciadoras demonstraram descontentamento com posicionamento da atriz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:17

Relações de amizade de Marina Ruy Barbosa ficaram estremecidas após posicionamento
Relações de amizade de Marina Ruy Barbosa ficaram estremecidas após posicionamento Crédito: Reprodução | Instagram

A mãe e empresária de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, saiu em defesa da filha em meio a polêmica da atriz com ex-amigas, após posicionamento político.

Por meio do Instagram, Gioconda rebateu as declarações e alfinetadas feitas por Shantal Verdelho, uma das mulheres envolvida em polêmica com Marina.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

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"E ainda chamando minha filha de coitada, por quê? Você gostaria que chamassem seus filhos assim? Prega religião, Deus e ataca outra mulher do nada?", comentou nas redes sociais.

Além da influenciadora, outras demonstraram descontentamento com o posicionamento de Marina. Lala Rudge, Luma Costa, Nati Vozza e outras, fazem parte do grupo de amigas que se afastou da artista.

Tudo começou a partir de um comentário de Shantal, em que ela afirmava concordar com as declarações de Lala. Chantal afirmou que ela teria falado o que muitos não têm coragem de dizer.

"Lala Rudge falou o que todo mundo fala nas costas e não tem coragem de falar na frente. Fico com pena da Marina, pois deve estar sendo difícil para ela ouvir tudo isso. Espero que ela use esse momento ruim para analisar a si mesma e conseguir mudar. Acredito que todo mundo consiga e que todo mundo merece uma segunda chance, e isso vai passar, pois sempre passa, ainda mais se souber ter humildade para reconhecer e se transformar", dizia Chantal em seu comentário que causou polêmica nas redes sociais.

O comentário veio após conversas vazadas entre Marina e Nati Vozza, sem contexto. No dia 25 de outubro, Marina publicou uma foto usando uma camiseta branca com recortes de estrela e um broche de Rita Lee, com uma legenda sobre cidadania. A publicação foi interpretada por parte do público e de amigos como apoio a Lula (PT), gerando uma tensão nas relações de amizades, que já estavam tensionadas, sobretudo com Luma Costa.

Tags:

Shantal Verdelho Marina ruy Barbosa

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