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Mãe de Marina Ruy Barbosa explica relação da atriz com Vini Jr. após rumores de affair

Gioconda Ruy Barbosa afirmou que a filha e o jogador do Real Madrid são vizinhos; especulações começaram após os dois se seguirem no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:05

Mãe de Marina Ruy Barbosa nega affair da atriz com Vini Jr
Mãe de Marina Ruy Barbosa nega affair da atriz com Vini Jr Crédito: Reprodução

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, se pronunciou sobre os rumores de um possível romance entre a atriz e o jogador Vini Jr. As especulações ganharam força nas redes sociais depois que internautas perceberam que os dois passaram a se seguir no Instagram.

Em um comentário na plataforma, Gioconda negou que exista um envolvimento amoroso entre eles e explicou que a proximidade tem outra razão: os dois moram na mesma rua.

“Gente, que loucura é essa? O Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua”, escreveu a mãe da atriz, que também atua como empresária da filha.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina e o noivo, Abdul por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução

A interação nas redes sociais foi suficiente para despertar a curiosidade dos fãs, mas, segundo o esclarecimento de Gioconda, a relação entre Marina e o atacante do Real Madrid é de vizinhança.

Marina Ruy Barbosa mantém um relacionamento com o empresário Abdul Fares. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o casal estaria enfrentando crises, mas não há confirmação pública de término.

Já Vini Jr. teve o fim de seu relacionamento com Virginia Fonseca anunciado no início de outubro. A movimentação na vida amorosa dos famosos contribuiu para alimentar as especulações sobre uma possível aproximação entre o jogador e a atriz.

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