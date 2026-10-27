POLÊMICA

Mãe de Marina Ruy Barbosa explica relação da atriz com Vini Jr. após rumores de affair

Gioconda Ruy Barbosa afirmou que a filha e o jogador do Real Madrid são vizinhos; especulações começaram após os dois se seguirem no Instagram

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:05

Mãe de Marina Ruy Barbosa nega affair da atriz com Vini Jr Crédito: Reprodução

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, se pronunciou sobre os rumores de um possível romance entre a atriz e o jogador Vini Jr. As especulações ganharam força nas redes sociais depois que internautas perceberam que os dois passaram a se seguir no Instagram.

Em um comentário na plataforma, Gioconda negou que exista um envolvimento amoroso entre eles e explicou que a proximidade tem outra razão: os dois moram na mesma rua.

“Gente, que loucura é essa? O Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua”, escreveu a mãe da atriz, que também atua como empresária da filha.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares 1 de 12

A interação nas redes sociais foi suficiente para despertar a curiosidade dos fãs, mas, segundo o esclarecimento de Gioconda, a relação entre Marina e o atacante do Real Madrid é de vizinhança.

Marina Ruy Barbosa mantém um relacionamento com o empresário Abdul Fares. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, o casal estaria enfrentando crises, mas não há confirmação pública de término.