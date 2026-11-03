LUTO

Mãe de MC Gui emociona ao relembrar morte do filho: 'Daria tudo por mais um abraço'

Claudia Baronesa publicou texto no Dia de Finados para lembrar Gustavo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:58

Claudia Baronesa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Claudia Baronesa usou as redes sociais nesta segunda-feira (2), no feriado de Finados, para publicar uma homenagem ao filho Gustavo Castanheira. O jovem morreu em abril de 2014, aos 17 anos. Ela também é mãe do cantor de funk MC Gui, hoje com 28 anos.

Claudia Baronesa recordou a morte do filho, Gustavo Mathes 1 de 5

Na mensagem postada no Instagram, Claudia afirmou que daria tudo por mais um abraço e por ouvir a voz do filho de novo. Gustavo passou mal durante um churrasco com amigos na época. Ele chegou a receber socorro médico, mas não resistiu a uma parada respiratória provocada por overdose de cocaína.

Além da lembrança do filho, a ex-Fazenda citou a dor de perder o animal de estimação. O cachorro da raça Spitz Alemão, conhecido popularmente como Lulu da Pomerânia, morreu em setembro. O bichinho tinha o nome de Zangão e chegou aos braços da família logo após a morte do filho, como uma tentativa de trazer conforto diante do luto.

Claudia escreveu que imagina os dois juntos no céu e que esse pensamento alivia um pouco o peito. A publicação recebeu mensagens de apoio e carinho dos seguidores nos comentários.

Claudia Baronesa comemorou o aniversário ao lado dos filhos e do marido 1 de 9

Leia na íntegra

"Hoje a saudade aperta de um jeito que palavras não conseguem explicar…

Meu filho, quantas coisas eu daria por mais um abraço seu, por ouvir sua voz, por ter você aqui nem que fosse por um instante. O tempo passa, mas o amor e a saudade só aumentam.

Sou eternamente grata a Deus por ter me escolhido para ser sua mãe. Você foi um presente precioso, e nenhuma distância, nem mesmo entre o céu e a terra, será capaz de apagar o nosso amor.

E agora o nosso Zangão também virou estrelinha. Ele chegou às nossas vidas como um presente de amor em um dos momentos mais difíceis, quando perdemos você. Trouxe alegria, carinho e tantos momentos especiais. Hoje, imaginar vocês dois juntinhos no céu traz um pouquinho de conforto ao meu coração.

Meu filho, eu sei que o céu é lindo, mas tenho certeza de que ficou ainda mais bonito com você aí.

Enquanto eu viver, vocês viverão dentro de mim.