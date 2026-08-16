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Mãe de repórter da Globo se manifesta sobre briga com ex e lamenta exposição do neto de 3 anos

Monique Hirschfeld defendeu Danilo Vieira e afirmou estar triste ao ver a criança envolvida no conflito judicial entre os pais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:25

Mãe de Danilo Vieira defendeu o filho e lamentou a exposição do neto em meio à disputa com a ex Crédito: Reprodução

A mãe do repórter da Globo Danilo Vieira decidiu se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo o filho do jornalista, de 3 anos, e a ex-mulher dele, Mariana Cardoso. Em uma publicação nas redes sociais, Monique Hirschfeld defendeu o filho e lamentou que o neto tenha ficado no centro da polêmica.

“Como avó do B., estou profundamente triste de ver meu pequeno neto, uma criança feliz e amorosa, estar no centro dessa discussão lamentável”, escreveu.

Segundo Monique, ela acompanha de perto a relação do filho com a criança e afirma não ter presenciado situações em que o neto estivesse desamparado emocional ou materialmente. “Em momento nenhum, vi meu neto desamparado emocional ou materialmente por parte de meu filho, que, por sinal, me enternece ao ver seu amor e carinho com ele”, declarou.

A avó também reconheceu que o processo de separação pode ser ainda mais difícil quando envolve uma pessoa conhecida do público. Para ela, as versões que circulam fora do processo não necessariamente apresentam todos os lados da história.

“Imagino como deve ser difícil ser uma pessoa pública que atravessa um processo comum a qualquer outra pessoa, mas que, no seu caso, dá assunto a discussões sobre seu caráter e honestidade, sem que as pessoas que tomam conhecimento por meio de terceiros saibam exatamente o que ocorre de verdade”, afirmou.

Monique ainda classificou Danilo como “um homem decente” e disse acompanhar os acordos feitos entre o filho e Mariana. Ela afirmou também participar da convivência do neto com a família paterna.

A manifestação ocorre após a ex-mulher do jornalista procurar uma delegacia na última semana. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, Mariana teria relatado dificuldades para obter informações sobre o paradeiro da criança e afirmou não ter encontrado o filho na escola onde ele está matriculado.

De acordo com as informações apresentadas no caso, há três ações judiciais envolvendo os ex-companheiros, sendo uma delas relacionada à guarda do menino.

Mariana também teria relatado mudanças no comportamento da criança após a separação dos pais e a necessidade de acompanhamento terapêutico.

Em meio ao conflito, Monique encerrou a manifestação fazendo um apelo pela resolução da disputa e colocando o bem-estar do neto como prioridade. “Rogo a Deus para que esse processo, que já está na Justiça, chegue ao fim o mais breve possível, para que possamos ter paz! E que Danilo, Mariana e, principalmente, B. sigam seus caminhos com toda a felicidade possível”, escreveu.

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