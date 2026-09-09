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Mãe de Sabrina Sato se confunde em parque nos EUA, leva bronca de segurança e filha cai na risada

Dona Kika caminhou no sentido contrário de uma esteira e foi advertida por funcionária enquanto Sabrina assistia à cena de longe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:37

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Reprodução

Dona Kika, mãe de Sabrina Sato, protagonizou uma situação divertida durante um passeio em um parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos. A matriarca se distraiu, começou a caminhar no sentido contrário de uma esteira e acabou sendo advertida por uma segurança.

O momento foi registrado pelo diretor criativo Gui Paiva, que estava em outra esteira ao lado de Sabrina. Mesmo com várias pessoas caminhando na direção oposta, Kika continuou seguindo em frente sem perceber o engano.

Mãe de Sabrina Sato leva bronca na Disney

Sabrina Sato por Reprodução
Sabrina Sato por Reprodução
Sabrina Sato por Reprodução
Sabrina Sato por Reprodução
Sabrina Sato por Reprodução
Sabrina Sato por Reprodução
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Sabrina Sato por Reprodução

“A dona Kika está na esteira errada”, avisou Gui enquanto filmava a cena. Ao perceber o que estava acontecendo com a mãe, Sabrina não conseguiu conter a risada.

Pouco depois, uma segurança se aproximou de Kika e explicou que ela precisava mudar de direção. “Ela levando um come”, brincou Gui enquanto registrava a abordagem.

A situação ficou ainda mais engraçada depois. Karina Sato, irmã de Sabrina, contou que a mãe acabou culpando a própria família pela confusão. “E ainda deu bronca na gente”, escreveu.

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O registro foi compartilhado por Gui em homenagem ao aniversário de 74 anos de Dona Kika. Na publicação, ele destacou o bom humor da mãe de Sabrina e a disposição dela para participar das brincadeiras da família.

“A gente se diverte, se identifica em mil coisas, ela topa qualquer brincadeira e zoações”, escreveu.

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