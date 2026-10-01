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Mãe de Sérgio Hondjakoff nega ter pago jornalista para evitar notícia sobre o filho

Carmen Lúcia afirmou que nunca conversou ou fez qualquer pagamento ao jornalista e disse que a história surgiu de uma interpretação do filho durante um período de dependência química

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:30

Mãe de Sérgio Hondjakoff negou ter procurado Leo Dias para impedir a publicação de uma notícia sobre o ator
Mãe de Sérgio Hondjakoff negou ter procurado Leo Dias para impedir a publicação de uma notícia sobre o ator Crédito: Reprodução

A declaração de Sérgio Hondjakoff em “A Fazenda 18” sobre uma suposta negociação entre sua mãe, Carmen Lúcia, e o jornalista Leo Dias provocou uma reação da família e levou o apresentador a anunciar que pretende recorrer à Justiça.

Durante uma conversa no reality, Sérgio afirmou que, anos atrás, teria feito algo durante uma festa que poderia virar notícia. Segundo o relato do ator, sua mãe teria conversado com Leo Dias e dado dinheiro para impedir a publicação. Ele, porém, admitiu não se lembrar exatamente do episódio.

Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
Sérgio Hondjakoff por Reprodução
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Sérgio Hondjakoff por Reprodução

Após a repercussão, Carmen Lúcia negou que tenha procurado o jornalista ou feito qualquer pagamento para impedir a divulgação de informações sobre o filho. Em áudio enviado à produção do Melhor da Tarde, ela afirmou que nunca encontrou Leo pessoalmente nem conversou com ele por telefone. Band

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De acordo com Carmen, a história teria surgido de uma interpretação feita pelo próprio Sérgio em um período em que ele enfrentava problemas relacionados à dependência química. Na versão apresentada pela mãe, o ator teria ouvido que Leo Dias poderia divulgar imagens ou informações sobre um episódio envolvendo seu comportamento em uma festa.

Como a publicação não aconteceu, Sérgio teria concluído que Carmen havia entrado em contato com o jornalista para impedir a divulgação. Ela afirma que essa negociação nunca existiu. Band

A situação também provocou uma resposta de Leo Dias. Durante o Melhor da Tarde, o jornalista negou ter recebido qualquer valor para deixar de publicar uma informação sobre Sérgio e afirmou que pretende levar o caso à Justiça. Segundo a Band, ele também informou que sua equipe jurídica notificará o reality, o ator e Carmen. Band

Leo classificou a acusação como grave e disse que Sérgio deverá apresentar provas sobre a versão relatada no programa. O apresentador também afirmou que não teria motivo financeiro para aceitar uma negociação desse tipo.

Até o momento, não há comprovação pública de que tenha ocorrido qualquer pagamento ou acordo entre Carmen Lúcia e Leo Dias. As versões apresentadas por Sérgio, pela mãe e pelo jornalista são divergentes, e a eventual disputa deverá ser analisada na esfera judicial.

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