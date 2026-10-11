HISTÓRIAS REAIS

Mãe de Super Chico homenageia filho no dia em que ele completaria 10 anos: 'Fez nascer coragem onde existia medo'

Menino que conquistou o Brasil com fantasias de super-herói morreu aos 6 anos, em 2023, após enfrentar diversas cirurgias e superar a Covid-19 duas vezes



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:47

Super Chico vestido de Superman, personagem que se tornou símbolo das recuperações celebradas pela família Crédito: Arquivo pessoal

"Você tocou corações, levou esperança, deu força a muitas pessoas e fez nascer coragem onde existia medo." Foi com essas palavras que Daniela Guedes Bombini homenageou o filho Francisco, conhecido como Super Chico, no dia em que ele completaria 10 anos. A mensagem, publicada na terça-feira (6), trouxe lembranças de uma infância marcada por tratamentos médicos, pequenas conquistas e uma história que mobilizou milhares de pessoas pelo Brasil.

Chico morreu em fevereiro de 2023, aos 6 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, o menino tinha síndrome de Down e enfrentou complicações de saúde desde antes do nascimento. Sua rotina ganhou projeção nacional quando a mãe começou a publicar fotografias do filho vestido de Superman e de outros personagens, transformando cada recuperação em motivo de comemoração.

Três anos depois da despedida, Daniela voltou a falar sobre a saudade e o significado de ter acompanhado a trajetória do garoto. A homenagem pelos 10 anos também recuperou uma coincidência que marcou a família: Francisco nasceu em 6 de outubro de 2016 e morreu em 6 de fevereiro de 2023, datas que compartilham o mesmo dia do mês.

Super Chico 1 de 7

Homenagem da mãe

Na publicação, Daniela recordou os seis anos e quatro meses de convivência com Chico. Entre as lembranças, destacou o carinho recebido de pessoas que acompanharam os tratamentos e celebraram as vitórias do menino, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente.

A mãe também encontrou espaço para falar sobre a maternidade e tudo o que viveu ao lado do filho. Em uma das passagens mais emocionantes, afirmou que a ausência não poderia apagar a experiência de ter sido mãe de Francisco.

"Entre tudo o que eu queria e tudo o que a vida permitiu, existe algo que ninguém jamais poderá tirar de mim: eu fui sua mãe! E ser sua mãe foi, e continua sendo, um dos maiores presentes da minha vida. Feliz 10 anos, meu pequeno!", escreveu.

A família também marcou a data com uma homenagem no local onde o garoto está sepultado. Pipas colocadas sobre sua lápide lembraram o aniversário que ele completaria neste ano.

Infância nos hospitais

Os desafios de Chico começaram durante a gestação, quando ele precisou passar por uma cirurgia. Após o nascimento prematuro, enfrentou outros seis procedimentos e iniciou uma rotina de cuidados médicos devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Nos primeiros seis meses, o menino permaneceu praticamente todo o tempo no hospital. Daniela acompanhava exames, tratamentos e períodos de recuperação, enquanto a família tentava conciliar as necessidades de Francisco com a vida fora do ambiente hospitalar.

Foi nesse período que surgiram as primeiras publicações nas redes sociais. A mãe começou a registrar o cotidiano do filho e encontrou nas fantasias uma maneira de celebrar os momentos felizes. Superman logo se tornou o personagem mais presente nas fotografias.

O apelido Super Chico nasceu dessa associação com os heróis e da devoção da família a São Francisco de Assis. Com o tempo, as imagens conquistaram seguidores de diferentes regiões, que passaram a acompanhar as internações e comemorar as altas hospitalares.

Duas vezes contra a Covid

A trajetória do menino ganhou ainda mais repercussão em 2020. Aos 3 anos, Chico contraiu Covid-19 e precisou passar 13 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A recuperação mobilizou os seguidores e levou sua história a uma reportagem do Fantástico.

No ano seguinte, Francisco voltou a enfrentar a doença. A segunda infecção provocou outra internação, mas ele conseguiu se recuperar novamente. As duas experiências reforçaram o apelido de "menino mais forte do mundo", que passou a acompanhar sua história.

Além das complicações de saúde, o garoto apresentava limitações importantes no desenvolvimento e não chegou a desenvolver a fala. Daniela, então, encontrou uma forma própria de compartilhar o cotidiano familiar: escrevia as publicações como se o filho estivesse contando os acontecimentos.

A vacinação contra a Covid-19 também virou motivo de comemoração. Depois das duas infecções, a família compartilhou com os seguidores o momento em que Chico pôde receber as doses do imunizante.

Festas e solidariedade

Os aniversários de Super Chico ultrapassaram as comemorações familiares. Em 2020, quando completou quatro anos, o menino recebeu mensagens de artistas brasileiros, incluindo o cantor Chico Buarque.

A família também aproveitava as datas para organizar ações beneficentes em Bauru. Os eventos arrecadavam recursos para entidades assistenciais da cidade e, durante a pandemia, chegaram a acontecer no formato drive-thru.

A devoção a São Francisco de Assis permanecia presente nas celebrações. O santo, que inspirou o nome do menino, tem sua data comemorada em 4 de outubro, dois dias antes do aniversário de Chico.

Mesmo depois de conquistar projeção nacional, Daniela continuou compartilhando momentos simples da infância do filho. Fotografias com fantasias, comemorações em casa e notícias dos tratamentos aproximavam os seguidores da rotina da família.

Saudade e lembranças

A morte de Francisco, em 6 de fevereiro de 2023, provocou manifestações de carinho nas redes sociais e entre moradores de Bauru. Depois da despedida, um clube da cidade deu o nome de Super Chico a uma praça, preservando a memória do menino em um espaço de convivência.

Desde então, Daniela continua publicando fotografias e recordações do filho. No aniversário em que ele completaria uma década de vida, a mãe voltou a dividir parte dessa história com as pessoas que acompanharam seus primeiros anos.