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Mãe de Super Chico homenageia filho no dia em que ele completaria 10 anos: 'Fez nascer coragem onde existia medo'

Menino que conquistou o Brasil com fantasias de super-herói morreu aos 6 anos, em 2023, após enfrentar diversas cirurgias e superar a Covid-19 duas vezes

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:47

Super Chico vestido de Superman, personagem que se tornou símbolo das recuperações celebradas pela família
Super Chico vestido de Superman, personagem que se tornou símbolo das recuperações celebradas pela família Crédito: Arquivo pessoal

"Você tocou corações, levou esperança, deu força a muitas pessoas e fez nascer coragem onde existia medo." Foi com essas palavras que Daniela Guedes Bombini homenageou o filho Francisco, conhecido como Super Chico, no dia em que ele completaria 10 anos. A mensagem, publicada na terça-feira (6), trouxe lembranças de uma infância marcada por tratamentos médicos, pequenas conquistas e uma história que mobilizou milhares de pessoas pelo Brasil.

Chico morreu em fevereiro de 2023, aos 6 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, o menino tinha síndrome de Down e enfrentou complicações de saúde desde antes do nascimento. Sua rotina ganhou projeção nacional quando a mãe começou a publicar fotografias do filho vestido de Superman e de outros personagens, transformando cada recuperação em motivo de comemoração.

Três anos depois da despedida, Daniela voltou a falar sobre a saudade e o significado de ter acompanhado a trajetória do garoto. A homenagem pelos 10 anos também recuperou uma coincidência que marcou a família: Francisco nasceu em 6 de outubro de 2016 e morreu em 6 de fevereiro de 2023, datas que compartilham o mesmo dia do mês.

Super Chico

Deitado com a capa vermelha de Superman, Super Chico posa para uma fotografia que faz referência ao personagem responsável por inspirar seu apelido por Arquivo pessoal
Vestido de Superman, Chico aparece com a mãe durante a vacinação contra a Covid-19, doença da qual conseguiu se recuperar duas vezes por Arquivo pessoal
Ainda pequeno, Francisco recebe cuidados durante uma internação hospitalar, parte da rotina que acompanhou seus primeiros anos de vida por Arquivo pessoal
Com óculos azuis e fantasia de Superman, Super Chico conquistou milhares de seguidores com os registros de sua infância compartilhados nas redes sociais por Arquivo pessoal
Familiares de Super Chico participam da homenagem que deu o nome do menino a uma praça em um clube de Bauru, usando camisetas com sua fotografia por Arquivo pessoal
Com um chapéu de aniversário, Chico aparece sorrindo em uma das imagens que registraram as comemorações de sua infância por Arquivo pessoal
Super Chico vestido de Superman, personagem que se tornou símbolo das recuperações celebradas pela família por Arquivo pessoal
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Deitado com a capa vermelha de Superman, Super Chico posa para uma fotografia que faz referência ao personagem responsável por inspirar seu apelido por Arquivo pessoal

Homenagem da mãe

Na publicação, Daniela recordou os seis anos e quatro meses de convivência com Chico. Entre as lembranças, destacou o carinho recebido de pessoas que acompanharam os tratamentos e celebraram as vitórias do menino, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente.

A mãe também encontrou espaço para falar sobre a maternidade e tudo o que viveu ao lado do filho. Em uma das passagens mais emocionantes, afirmou que a ausência não poderia apagar a experiência de ter sido mãe de Francisco.

"Entre tudo o que eu queria e tudo o que a vida permitiu, existe algo que ninguém jamais poderá tirar de mim: eu fui sua mãe! E ser sua mãe foi, e continua sendo, um dos maiores presentes da minha vida. Feliz 10 anos, meu pequeno!", escreveu.

A família também marcou a data com uma homenagem no local onde o garoto está sepultado. Pipas colocadas sobre sua lápide lembraram o aniversário que ele completaria neste ano.

Infância nos hospitais

Os desafios de Chico começaram durante a gestação, quando ele precisou passar por uma cirurgia. Após o nascimento prematuro, enfrentou outros seis procedimentos e iniciou uma rotina de cuidados médicos devido a problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

Nos primeiros seis meses, o menino permaneceu praticamente todo o tempo no hospital. Daniela acompanhava exames, tratamentos e períodos de recuperação, enquanto a família tentava conciliar as necessidades de Francisco com a vida fora do ambiente hospitalar.

Foi nesse período que surgiram as primeiras publicações nas redes sociais. A mãe começou a registrar o cotidiano do filho e encontrou nas fantasias uma maneira de celebrar os momentos felizes. Superman logo se tornou o personagem mais presente nas fotografias.

O apelido Super Chico nasceu dessa associação com os heróis e da devoção da família a São Francisco de Assis. Com o tempo, as imagens conquistaram seguidores de diferentes regiões, que passaram a acompanhar as internações e comemorar as altas hospitalares.

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Duas vezes contra a Covid

A trajetória do menino ganhou ainda mais repercussão em 2020. Aos 3 anos, Chico contraiu Covid-19 e precisou passar 13 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A recuperação mobilizou os seguidores e levou sua história a uma reportagem do Fantástico.

No ano seguinte, Francisco voltou a enfrentar a doença. A segunda infecção provocou outra internação, mas ele conseguiu se recuperar novamente. As duas experiências reforçaram o apelido de "menino mais forte do mundo", que passou a acompanhar sua história.

Além das complicações de saúde, o garoto apresentava limitações importantes no desenvolvimento e não chegou a desenvolver a fala. Daniela, então, encontrou uma forma própria de compartilhar o cotidiano familiar: escrevia as publicações como se o filho estivesse contando os acontecimentos.

A vacinação contra a Covid-19 também virou motivo de comemoração. Depois das duas infecções, a família compartilhou com os seguidores o momento em que Chico pôde receber as doses do imunizante.

Festas e solidariedade

Os aniversários de Super Chico ultrapassaram as comemorações familiares. Em 2020, quando completou quatro anos, o menino recebeu mensagens de artistas brasileiros, incluindo o cantor Chico Buarque.

A família também aproveitava as datas para organizar ações beneficentes em Bauru. Os eventos arrecadavam recursos para entidades assistenciais da cidade e, durante a pandemia, chegaram a acontecer no formato drive-thru.

A devoção a São Francisco de Assis permanecia presente nas celebrações. O santo, que inspirou o nome do menino, tem sua data comemorada em 4 de outubro, dois dias antes do aniversário de Chico.

Mesmo depois de conquistar projeção nacional, Daniela continuou compartilhando momentos simples da infância do filho. Fotografias com fantasias, comemorações em casa e notícias dos tratamentos aproximavam os seguidores da rotina da família.

Saudade e lembranças

A morte de Francisco, em 6 de fevereiro de 2023, provocou manifestações de carinho nas redes sociais e entre moradores de Bauru. Depois da despedida, um clube da cidade deu o nome de Super Chico a uma praça, preservando a memória do menino em um espaço de convivência.

Desde então, Daniela continua publicando fotografias e recordações do filho. No aniversário em que ele completaria uma década de vida, a mãe voltou a dividir parte dessa história com as pessoas que acompanharam seus primeiros anos.

Na homenagem, ela lembrou o tempo que passaram em hospitais, mas também as alegrias que encontraram entre uma internação e outra. Chico não pôde celebrar o décimo aniversário, e Daniela não escondeu a falta que sente do filho. Em meio às lembranças e aos planos que ficaram pelo caminho, escolheu terminar sua mensagem celebrando o vínculo que os uniu durante seis anos. "Eu fui sua mãe!".

Tags:

Brasil Covid Homenagem Curiosidades Histórias Reais

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