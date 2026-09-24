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Mãe de suposta filha de Neymar revela que menina espera ‘um abraço do pai’

Gabriela Gáspar revelou ter realizado teste e alega paternidade de Neymar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:17

Gabriella Gáspar alega que Neymar é pai de sua filha, hoje com 13 anos
Gabriella Gáspar alega que Neymar é pai de sua filha, hoje com 13 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A disputa judicial de Gabriella Gáspár e Neymar Jr. ganhou novos capítulos. A modelo húngara, que revelou uma entrevista em 2024, disse ter realizado um teste que apontava probabilidade superior a 99,9% de paternidade do jogador em relação a Jázmin Zoé, filha dela, hoje com 13 anos.

Gabriella recentemente abriu o coração e disse que a filha continua aguardando um abraço do suposto pai. “Jázmin continua esperando, com amor e esperança, por uma mensagem e um abraço do pai. Meu maior desejo é que ela receba o carinho, o respeito e o reconhecimento que toda criança merece”, declarou em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Neymar

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Segundo Gabriella, os dois teriam se conhecido em 2013, na Bolívia, durante uma passagem da Seleção Brasileira pelo país. O caso foi levado à Justiça brasileira no mesmo ano, com pedido de investigação de paternidade, pensão alimentícia e valores retroativos.

De acordo com a modelo, o material teria sido obtido a partir de um copo usado por Neymar e não teria sido coletado pelo laboratório, o que impediria que o exame fosse considerado uma prova pericial válida no processo.

Neymar chegou a fornecer material genético para a investigação, mas o resultado oficial da comparação com Jázmin ainda não foi divulgado. O processo tramita em segredo de Justiça e, ao longo dos últimos meses, surgiram novas versões sobre o que teria impedido a conclusão do procedimento.

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Neymar

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