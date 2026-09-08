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Mãe de suposto filho de Elon Musk diz ter recusado R$ 205 milhões para não falar sobre trilionário: 'Quero dar o exemplo para os meus filhos'

Ashley St. Clair afirma que abriu mão de acordo milionário e explica por que decidiu participar de documentário sobre o empresário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:30

Elon Musk e Ashley St. Clair
Elon Musk e Ashley St. Clair Crédito: Reprodução

Ashley St. Clair, de 28 anos, mãe de um dos supostos filhos de Elon Musk, afirmou ter recusado uma proposta de US$ 40 milhões, cerca de R$ 205 milhões, para permanecer em silêncio sobre o homem mais rico do mundo. A revelação foi feita nesta terça-feira (8), durante o Festival de Veneza, na Itália.

Escritora, influenciadora e comentarista política americana, Ashley participa de "Musk", documentário dirigido pelo cineasta Alex Gibney que aborda a trajetória e a influência do empresário.

Casa de Elon Musk

Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Casa de Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Robert Downey Jr e Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Jovem Elon Musk por Reprodução
Elon Musk na infância por Reprodução
Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk posa com a companheira, Shivon Zilis, e dois dos seus filhos por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Vivian Jenna Wilson e pai ElonMusk por Reprodução / Redes Sociais
Elon Musk por Reprodução
Alice Weidel e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e sua filha Vivian Jenna Wilson por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk e Alexandre de Moraes por Shutterstock
Elon Musk X por Divulgação X
Donald Trump e Elon Musk por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Elon Musk não comprou o Grupo Globo por Projeto Comprova
Elon Musk carrega pia em sede do X, antigo Twitter por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk, fundador da SpaceX por Reprodução/Redes Sociais
Elon Musk acompanhou lançamento por Reprodução
Elon Musk por Shutterstock
Empresário bilionário e fundado do SpaceX Elon Musk usa a ilustração do seu novo foguete durante palestra no 68º Congresso Internacional de Astronáutica em Adelaide na Austrália. por Peter Parks/AFP
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Casa de Elon Musk por Reprodução

Durante uma coletiva de imprensa, Ashley contou que receber uma oferta de tamanho valor para não falar publicamente sobre Musk fez com que ela refletisse sobre o significado de aceitar o acordo.

"Quando você recebe uma oferta como essa, isso provoca um debate na sua cabeça sobre o que o seu discurso significa e quanto ele vale, e por que eles querem me oferecer essa quantia de dinheiro para eu não falar?", declarou, segundo a Variety.

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Ashley afirmou que a decisão de rejeitar os US$ 40 milhões também está relacionada ao exemplo que deseja deixar para os filhos. "Quero dar o exemplo para os meus filhos de que você nunca deve escolher o conforto material em detrimento de falar a verdade", disse.

Ao não aceitar o acordo, segundo ela, tornou-se possível participar do documentário e falar publicamente sobre sua história envolvendo Musk.

Quem é Ashley St. Clair?

Ashley St. Clair ganhou projeção nos Estados Unidos por sua atuação como influenciadora e comentarista ligada ao movimento conservador. Nascida na Flórida, ela também é autora do livro infantil "Elephants Are Not Birds".

Ashley afirmou recentemente que entrou no universo da política republicana aos 18 anos, depois de conhecer Charlie Kirk. Em 2026, no entanto, passou a se distanciar de algumas das posições políticas que defendia anteriormente.

A influenciadora tornou pública sua relação com Elon Musk ao afirmar que teve um filho com o trilionário. Agora, ao participar do documentário sobre o empresário, ela volta aos holofotes com a alegação de que poderia ter recebido uma fortuna para não falar sobre ele.

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