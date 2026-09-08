NÃO SE CALOU

Mãe de suposto filho de Elon Musk diz ter recusado R$ 205 milhões para não falar sobre trilionário: 'Quero dar o exemplo para os meus filhos'

Ashley St. Clair afirma que abriu mão de acordo milionário e explica por que decidiu participar de documentário sobre o empresário

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:30

Elon Musk e Ashley St. Clair Crédito: Reprodução

Ashley St. Clair, de 28 anos, mãe de um dos supostos filhos de Elon Musk, afirmou ter recusado uma proposta de US$ 40 milhões, cerca de R$ 205 milhões, para permanecer em silêncio sobre o homem mais rico do mundo. A revelação foi feita nesta terça-feira (8), durante o Festival de Veneza, na Itália.

Escritora, influenciadora e comentarista política americana, Ashley participa de "Musk", documentário dirigido pelo cineasta Alex Gibney que aborda a trajetória e a influência do empresário.

Casa de Elon Musk 1 de 28

Durante uma coletiva de imprensa, Ashley contou que receber uma oferta de tamanho valor para não falar publicamente sobre Musk fez com que ela refletisse sobre o significado de aceitar o acordo.

"Quando você recebe uma oferta como essa, isso provoca um debate na sua cabeça sobre o que o seu discurso significa e quanto ele vale, e por que eles querem me oferecer essa quantia de dinheiro para eu não falar?", declarou, segundo a Variety.

Ashley afirmou que a decisão de rejeitar os US$ 40 milhões também está relacionada ao exemplo que deseja deixar para os filhos. "Quero dar o exemplo para os meus filhos de que você nunca deve escolher o conforto material em detrimento de falar a verdade", disse.

Ao não aceitar o acordo, segundo ela, tornou-se possível participar do documentário e falar publicamente sobre sua história envolvendo Musk.

Quem é Ashley St. Clair?

Ashley St. Clair ganhou projeção nos Estados Unidos por sua atuação como influenciadora e comentarista ligada ao movimento conservador. Nascida na Flórida, ela também é autora do livro infantil "Elephants Are Not Birds".

Ashley afirmou recentemente que entrou no universo da política republicana aos 18 anos, depois de conhecer Charlie Kirk. Em 2026, no entanto, passou a se distanciar de algumas das posições políticas que defendia anteriormente.