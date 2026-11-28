TRETA NO REALITY

Mãe de Viih Tube chora e ameaça deixar reality após briga com Arthur Aguiar: 'Quero ir embora'

Viviane Di Felice se sentiu acuada após receber críticas do ator e do próprio genro, Eliezer, em 'Ilhados com a Sogra'

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:10

Viviane Di Felice caiu no choro apó discussão com Arthur Aguiar e Eliezer Crédito: Reprodução/Netflix

O clima esquentou em 'Ilhados com a Sogra', reality show da Netflix. Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, caiu no choro e manifestou o desejo de abandonar a competição após uma discussão com Arthur Aguiar e o genro, Eliezer.

O desentendimento começou quando o campeão do BBB 22 tentou aconselhar Viviane e a própria sogra, Roberta Santucci, sobre as brincadeiras direcionadas a uma adversária no confinamento.

Na avaliação do ator, a participante estaria buscando conflitos, e as duas deveriam evitar provocações. Diante da resistência das sogras, Arthur demonstrou irritação. “Eu lavo as minhas mãos”, declarou.

Arthur Aguiar 1 de 21

Viviane, por sua vez, interpretou o conselho como uma tentativa de controlar seu comportamento dentro do reality. Mesmo após Arthur afirmar que pretendia protegê-las, a mãe de Viih Tube rebateu o ator e disparou: “Vai cagar no mato!”.

Eliezer aumenta tensão com a sogra

A situação ganhou um novo capítulo quando Eliezer entrou na discussão e reforçou o posicionamento de Arthur. O marido de Viih Tube também questionou a insistência das sogras em fazer brincadeiras com uma participante que não demonstrava receptividade.

Arthur Aguiar e Viviane, mãe de Viih Tube, discutem no reality "Ilhados com a Sogra". https://t.co/x2LAuD95aL — WWLBD ✌? (@whatwouldlbdo) November 27, 2026

Viviane argumentou que as constantes cobranças estavam prejudicando sua experiência no confinamento. Arthur, então, elevou o tom e afirmou que não queria mais discutir o assunto.

Abalada, a influenciadora caiu no choro, lamentou ter aceitado participar do programa e manifestou o desejo de desistir da competição. “Quero ir embora”, declarou.