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Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 16:10
O clima esquentou em 'Ilhados com a Sogra', reality show da Netflix. Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, caiu no choro e manifestou o desejo de abandonar a competição após uma discussão com Arthur Aguiar e o genro, Eliezer.
O desentendimento começou quando o campeão do BBB 22 tentou aconselhar Viviane e a própria sogra, Roberta Santucci, sobre as brincadeiras direcionadas a uma adversária no confinamento.
Na avaliação do ator, a participante estaria buscando conflitos, e as duas deveriam evitar provocações. Diante da resistência das sogras, Arthur demonstrou irritação. “Eu lavo as minhas mãos”, declarou.
Arthur Aguiar
Viviane, por sua vez, interpretou o conselho como uma tentativa de controlar seu comportamento dentro do reality. Mesmo após Arthur afirmar que pretendia protegê-las, a mãe de Viih Tube rebateu o ator e disparou: “Vai cagar no mato!”.
Eliezer aumenta tensão com a sogra
A situação ganhou um novo capítulo quando Eliezer entrou na discussão e reforçou o posicionamento de Arthur. O marido de Viih Tube também questionou a insistência das sogras em fazer brincadeiras com uma participante que não demonstrava receptividade.
Viviane argumentou que as constantes cobranças estavam prejudicando sua experiência no confinamento. Arthur, então, elevou o tom e afirmou que não queria mais discutir o assunto.
Abalada, a influenciadora caiu no choro, lamentou ter aceitado participar do programa e manifestou o desejo de desistir da competição. “Quero ir embora”, declarou.
Em depoimento individual, Viviane afirmou que ficou magoada com Arthur e Eliezer por se sentir acuada e sem liberdade para agir dentro do jogo.