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Mãe de Virginia é confirmada em reality de mulheres ricas do Cerrado

Na última terça-feira (1ª), Margareth compartilhou em seu perfil no Instagram, os bastidores do reality

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:37

'Poderosas do Cerrado'
'Poderosas do Cerrado' Crédito: Maurício Fidalgo

A mãe de Virginia, Margareth Serrão foi confirmada no reality show “Poderosas do Cerrado”, exibido pelo GNT e pela plataforma Globoplay.

O reality mostra a rotina, o trabalho e a vida pessoal de seis mulheres influentes e milionárias da região Centro-Oeste do Brasil

Margareth Serrão

Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Daniel, as filhas e Jéssica por Maurício Fidalgo/ Globo
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram
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Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia por Reprodução | Instagram

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Além de Margareth, a nova temporada reúne nomes como a empresária Karine Carrijo, as cantoras Dayne Camargo e Lara Menezes (da dupla Day & Lara), e as influenciadoras Cati Reis e Lara Prado.

A segunda temporada com a participação de Margareth Serrão tem previsão de lançamento para outubro de 2026, com os bastidores já em fase de gravação e divulgação.

Na última terça-feira (1ª), Margareth compartilhou em seu perfil no Instagram, os bastidores do reality. "Bastidores da última gravação de hoje do 'Poderosas do Cerrado'. Em breve estreia! Vem outubro. No Globoplay e no GNT", escreveu a empresária na legenda da foto em que aparece gravando para a produção.

O primeiro episódio começa de forma simbólica com as veteranas passando o bastão para as novas participantes. A segunda temporada do reality das ricaças do Cerrado promete ainda mais luxo e humor.

Tags:

Margareth Serrão

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