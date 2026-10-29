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Mãe de Virginia Fonseca acusa reality de distorcer fala e rebate polêmica sobre Zé Felipe

Margareth Serrão afirmou que conversa exibida em Poderosas do Cerrado, do GNT, foi retirada de contexto e negou ter insinuado que a filha deu um golpe no ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 23:26

Margareth Serrão rebateu polêmica envolvendo Virginia Fonseca e criticou edição de Poderosas do Cerrado
Margareth Serrão rebateu polêmica envolvendo Virginia Fonseca e criticou edição de Poderosas do Cerrado Crédito: Reprodução

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, se manifestou nesta quinta-feira (29) após uma cena de sua participação no reality Poderosas do Cerrado, exibido pelo GNT, gerar comentários nas redes sociais. A empresária contestou a edição do programa e negou ter feito qualquer insinuação de que a filha teria aplicado um golpe no ex-marido, Zé Felipe.

A polêmica começou após a exibição de um trecho de conversa que levou espectadores a relacionarem o diálogo ao antigo casamento da influenciadora com o cantor. Margareth, porém, afirmou que o assunto original era outro: uma discussão envolvendo Andréia Mota, viúva do cantor Leandro.

Em um comentário publicado no perfil Gossip do Dia, no Instagram, a empresária acusou a edição de retirar a conversa de contexto e utilizar referências ao nome da filha para construir uma interpretação diferente.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

“Eles pegam os cortes que falam o nome da Virgínia, mas a conversa era sobre a Andréia, viúva do Leandro. Em momento nenhum alguém cogitou o papo de que a Virgínia deu golpe”, declarou.

Margareth critica uso do nome de Virginia

A mãe da influenciadora também demonstrou irritação com a repercussão e questionou a associação do nome de Virginia a conteúdos que geram engajamento nas redes sociais.

“Fico horrorizada com a forma como usam o nome da minha filha para ter engajamento. Fico com vergonha alheia dessas pessoas que fazem isso, mas também entendo: se o nome dela não aparecer, como eles vão aparecer? Só fico rindo”, afirmou.

Com a manifestação, Margareth procurou esclarecer que sua fala estava relacionada à história de Andréia Mota e Leandro, e não ao relacionamento de Virginia com Zé Felipe.

Até o momento, não havia manifestação do GNT sobre as críticas feitas pela empresária à edição do reality.

Exibido pelo GNT, Poderosas do Cerrado acompanha mulheres de destaque no cenário social e empresarial de Goiás, mostrando encontros, relacionamentos e situações do cotidiano das participantes. Margareth Serrão integra o elenco da segunda temporada da produção.

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