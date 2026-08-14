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Mãe de Virginia Fonseca escreve textão para ex-namorado e manda recado direto: 'Vire uma página'

Margareth Serrão parabenizou Danilo Nascimento pelos 40 anos, declarou torcida por ele e reforçou que os dois são apenas amigos

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:34

Margareth Serrão e o ex-namorado, Danilo Nascimento Crédito: Reprodução/Instagram

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão chamou atenção nas redes sociais ao publicar uma longa mensagem de aniversário para o ex-namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. O músico completou 40 anos e recebeu uma homenagem carinhosa da empresária, que aproveitou a ocasião para aconselhá-lo sobre a nova fase da vida.

Apesar do tom afetuoso da publicação, Margareth fez questão de deixar claro que os dois são apenas amigos atualmente. Em meio aos desejos de felicidade, saúde e sucesso, ela também incentivou Danilo a deixar o passado para trás e buscar novos objetivos.

Margareth Serrão e o ex-namorado, Danilo Nascimento 1 de 20

"Danilão, celebre a sua vida hoje! Celebre as bênçãos e as suas conquistas. Agradeça pelo imenso prazer e satisfação que é viver. Comemore com as pessoas mais queridas ao seu lado. Vire uma página e dê início a um novo capítulo da sua vida. Se orgulhe de suas vitórias e mire em novos objetivos. E não se esqueça nunca de sorrir e celebrar a sua vida ao máximo", escreveu.

Na sequência, Margareth voltou a destacar a admiração que mantém pelo ex-namorado e desejou que ele tenha uma nova etapa marcada por realizações.

"Agradeça a Deus por todas as conquistas, e continue com este sorriso lindo que transmite simpatia, alegria e uma energia deliciosa. Desejo que você seja muito feliz, realizado e receba muita saúde, bençãos, proteção Divina e muito SUCESSO! Sempre vou torcer e celebrar suas conquistas, você é muito especial pra mim. Feliz aniversário", completou.

Além da postagem no feed, uma outra homenagem apareceu nos Stories do Instagram. Nela, Margareth reforçou que a relação entre os dois atualmente é de amizade e ainda revelou que eles são sócios. "Hoje e dia de celebrar a vida deste meu grande amigo e agora sócio. Parabéns pela sua conduta de vida, pela sua trajetória, dedicação, esforço, trabalho e persistência, te admiro por tudo isso, e você merece tudo que conquistou", publicou.

"Que Deus continue te abençoando grandemente e protegendo de todos os males do mundo. Te desejo muita saúde, paz, amor, felicidade, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que a vida possa te proporcionar. Sempre vou torcer e celebrar suas vitórias. Tamo junto!!! Feliz aniversário, amigo", acrescentou.

A sequência de homenagens chamou atenção justamente pelo carinho demonstrado por Margareth, especialmente diante do conselho para que Danilo "vire uma página" e comece um novo capítulo.

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