Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia; veja o estado de saúde dela

​Margareth Serrão estava a caminho do médico quando o veículo se envolveu em uma colisão na BR-153

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:30

​Quem estava acompanhando a live de Virginia Fonseca nesta terça-feira (20) levou um susto junto com a influenciadora. No meio da transmissão de seus produtos de beleza, a apresentadora foi interrompida com uma notícia preocupante: sua mãe, Margareth Serrão, havia acabado de sofrer um acidente de carro em Goiânia.

​O clima pesou por alguns instantes quando a produção avisou sobre a colisão, que aconteceu no km 495 da BR-153. Segundo o empresário Thiago Stabile, que estava na live, Margareth estava indo para uma consulta de rotina quando o carro à frente parou bruscamente. Ela não conseguiu desviar a tempo e acabou batendo.

​Apesar do impacto, a notícia é de alívio. Virginia chegou a se retirar da live para falar com a família e retornou pouco depois para tranquilizar os fãs. De acordo com a assessoria da loira, Margareth está bem, mas foi levada ao hospital para realizar exames protocolares, já que sentia algumas dores causadas pela pressão do cinto de segurança no momento da batida.

​"Ela está realizando exames para certificar que não houve consequências. No momento, o quadro é estável", informou a equipe de Virginia à revista Quem.

​O susto veio poucas horas depois de Margareth compartilhar momentos fofos nas redes sociais. Pela manhã, ela apareceu nos Stories brincando com o neto caçula, José Leonardo, mostrando que o dia tinha começado tranquilo. Virginia, que atualmente vive um romance com o jogador Vini Jr., seguiu com a programação da live após garantir que a mãe estava sob cuidados médicos.

