Mãe de Zé Felipe comenta possibilidade de reconciliação entre o filho e Virginia Fonseca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:48
Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, reagiu aos rumores sobre uma eventual reconciliação entre o filho e a influenciadora Virginia Fonseca. Questionada sobre o assunto pela criadora de conteúdo Júlia Norremose nesta quinta-feira (15), a jornalista respondeu de forma pontual, sem confirmar ou descartar as esperanças dos fãs.
"Poliana, aqueles meninos não vão voltar, não?", perguntou Julia. A mãe de Zé Felipe respondeu, aos risos: "Ah, só Deus sabe".
A declaração ocorre em um momento no qual as especulações nas redes sociais ganharam força após o término recente do namoro entre Virginia e o jogador Vinícius Júnior.
Logo após o fim do relacionamento com o atleta do Real Madrid, a influenciadora viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde reencontrou o ex-marido. Os dois curtiram um passeio à praia ao lado dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2.
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos
Na segunda-feira (12), ambos compartilharam registros do retorno ao Brasil a bordo da mesma aeronave particular. Já na terça-feira (13), a empresária divulgou nas redes sociais um áudio em que o sertanejo comentava sobre o temperamento dela de forma descontraída, o que gerou novas interpretações entre os seguidores sobre a proximidade do ex-casal.
"Você é igual ao clima de São Paulo: acorda sol, três segundos, fica nublado. Complicada, gente boa, mas complicada", brincou o cantor na gravação.
Apesar dos rumores, desde o anúncio do fim do casamento, em maio de 2025, os dois mantêm uma convivência amigável e voltada à criação dos filhos. A exemplo, eles foram vistos juntos na comemoração do aniversário do caçula, em setembro, em uma festa temática do Homem-Aranha.
Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias em junho deste ano, Zé Felipe reforçou que o vínculo com a ex-esposa passou a ser somente amizade.
"Hoje, não. Mas não sei, daqui a cinco, dez anos. Eu tenho a Virginia como minha melhor amiga e quero continuar assim", afirmou o cantor ao ser questionado sobre uma eventual reconciliação.