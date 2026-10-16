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Mãe de Zé Felipe comenta possibilidade de reconciliação entre o filho e Virginia Fonseca

Poliana Rocha respondeu questionamento sobre o ex-casal, enquanto aproximação entre o cantor e a influenciadora volta a alimentar especulações

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 21:48

Poliana Rocha comenta sobre possível reconciliação de Zé Felipe com Virgínia
Poliana Rocha comenta sobre possível reconciliação de Zé Felipe com Virgínia Crédito: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, reagiu aos rumores sobre uma eventual reconciliação entre o filho e a influenciadora Virginia Fonseca. Questionada sobre o assunto pela criadora de conteúdo Júlia Norremose nesta quinta-feira (15), a jornalista respondeu de forma pontual, sem confirmar ou descartar as esperanças dos fãs.

"Poliana, aqueles meninos não vão voltar, não?", perguntou Julia. A mãe de Zé Felipe respondeu, aos risos: "Ah, só Deus sabe".

A declaração ocorre em um momento no qual as especulações nas redes sociais ganharam força após o término recente do namoro entre Virginia e o jogador Vinícius Júnior.

Logo após o fim do relacionamento com o atleta do Real Madrid, a influenciadora viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde reencontrou o ex-marido. Os dois curtiram um passeio à praia ao lado dos três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Poliana Rocha faz reflexão após término de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram

Na segunda-feira (12), ambos compartilharam registros do retorno ao Brasil a bordo da mesma aeronave particular. Já na terça-feira (13), a empresária divulgou nas redes sociais um áudio em que o sertanejo comentava sobre o temperamento dela de forma descontraída, o que gerou novas interpretações entre os seguidores sobre a proximidade do ex-casal.

"Você é igual ao clima de São Paulo: acorda sol, três segundos, fica nublado. Complicada, gente boa, mas complicada", brincou o cantor na gravação.

Apesar dos rumores, desde o anúncio do fim do casamento, em maio de 2025, os dois mantêm uma convivência amigável e voltada à criação dos filhos. A exemplo, eles foram vistos juntos na comemoração do aniversário do caçula, em setembro, em uma festa temática do Homem-Aranha.

Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias em junho deste ano, Zé Felipe reforçou que o vínculo com a ex-esposa passou a ser somente amizade.

"Hoje, não. Mas não sei, daqui a cinco, dez anos. Eu tenho a Virginia como minha melhor amiga e quero continuar assim", afirmou o cantor ao ser questionado sobre uma eventual reconciliação.

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