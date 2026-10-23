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Mãe e filha podem fazer história no Oscar 2027 ao serem indicadas na mesma categoria

Samantha Morton e Esmé Creed-Miles estão entre os nomes cotados para Melhor Atriz Coadjuvante nas previsões do Gold Derby

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:59

Esmé Creed-Miles em
Esmé Creed-Miles em "Razão e Sensibilidade" e Samantha Morton em "A Odisseia" Crédito: Divulgação

A 99ª edição do Oscar pode registrar um marco inédito na história do cinema ao nomear simultaneamente mãe e filha para a mesma categoria de atuação. As atrizes britânicas Samantha Morton e Esmé Creed-Miles aparecem entre os nomes cotados para disputar a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por seus desempenhos nos filmes “A Odisseia” e "Razão e Sensibilidade", respectivamente.

Segundo o Gold Derby, portal especializado em previsões de premiações, Morton ocupa atualmente a segunda colocação entre as possíveis indicadas para a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, atrás apenas de Anne Hathaway, que interpreta Penélope, também em "A Odisseia”. Já Creed-Miles aparece na 17ª posição da lista. 

Morton interpreta a feiticeira Circe em "A Odisseia”, longa-metragem dirigido por Christopher Nolan e que adapta o poema épico de Homero ao narrar o retorno de Odisseu (Matt Damon) para casa após a Guerra de Tróia.

Filme 'A Odisseia'

A Odisseia é o novo filme do diretor Christopher Nolan por Reprodução
Em “Ilíada & Odisseia”, Clóvis de Barros Filho explica as lições atemporais da história  por Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel
Cena de "A Odisseia" por Universal Pictures
Christopher Nolan nos bastidores de "A Odisseia" por Universal Pictures
Anne Hathaway e Mia Goth em "A Odisseia" por Universal Pictures
Cena de "A Odisseia" por Universal Pictures
Cena de "A Odisseia" por Universal Pictures
Christopher Nolan, Matt Damon e Zendaya nos bastidores de "A Odisseia" por Universal Pictures
Cena de "A Odisseia" por Universal Pictures
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A Odisseia é o novo filme do diretor Christopher Nolan por Reprodução

Creed-Miles, por sua vez, integra o elenco da adaptação cinematográfica de “Razão e Sensibilidade", dirigida por Georgia Oakley. O clássico de Jane Austen aborda a vida de duas irmãs após a perda do pai. Esmé interpreta Marianne Dashwood, enquanto Daisy Edgar-Jones vive sua irmã, Elinor. 

Apesar de Creed-Miles não estar nas primeiras colocações do ranking, a expectativa por sua nomeação na temporada ganha força pelo histórico de outra adaptação de “Razão e Sensibilidade”, lançada em 1995. Na época, as duas atrizes que interpretaram as irmãs Dashwood, Emma Thompson e Kate Winslet, foram indicadas ao Oscar por suas atuações.

Vale ressaltar que as projeções do Gold Derby são atualizadas com base nas avaliações da crítica e do mercado durante a temporada de premiações, sem vínculo formal com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar.

Se indicada, Samantha Morton alcançará sua terceira nomeação ao Oscar. Com uma extensa carreira no cinema, a atriz já concorreu a Melhor Atriz Coadjuvante por "Poucas e Boas" (1999) e a Melhor Atriz por "Terra de Sonhos" (2002). Para Creed-Miles, a eventual indicação marcará sua estreia entre os nomeados pela Academia.

O precedente mais próximo de uma dupla indicação entre membros da mesma família ocorreu em 1992, quando Laura Dern e sua mãe, Diane Ladd, foram nomeadas pelo filme “As Noites de Rose” (1991). Na ocasião, elas concorreram em categorias diferentes, já que Dern disputou o prêmio de Melhor Atriz e Ladd estava indicada como Melhor Atriz Coadjuvante. Por isso, um embate direto entre Morton e Creed-Miles seria um feito inédito na história da premiação, ao colocar mãe e filha lado a lado na mesma categoria.

O anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2027 está agendado para o dia 21 de janeiro de 2027. A cerimônia de premiação será realizada em 14 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

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