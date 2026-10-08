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Mãe leva um susto ao descobrir que 'Seu Chico', que joga futebol com seu filho, é ninguém menos que Chico Buarque

Monalisa Melo não imaginava que o colega de pelada do filho Miguel era um dos maiores nomes da música brasileira; história viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:41

Garoto joga com Chico Buarque
Garoto joga com Chico Buarque Crédito: Reprodução

Uma mãe foi surpreendida ao descobrir que o homem chamado carinhosamente de "Seu Chico", com quem seu filho costumava jogar futebol no condomínio, era ninguém menos que Chico Buarque. A história foi compartilhada por Monalisa Melo nas redes sociais e rapidamente conquistou milhares de internautas.

O filho de Monalisa, Miguel, participava frequentemente de partidas de futebol com outros moradores. Entre os jogadores, estava um senhor conhecido apenas como "Seu Chico". O nome era mencionado pelo menino em casa, mas a mãe não fazia ideia de quem se tratava.

Chico Buarque

Chico Buarque por Francisco Proner
undefined por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Reprodução/Instagram
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Chico Buarque por Francisco Proner

A descoberta aconteceu quando Monalisa decidiu acompanhar uma das partidas. Ao chegar ao local, reconheceu o famoso compositor brasileiro entre os jogadores. "Fui assistir meu filho jogar futebol, quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira. Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa", contou.

Chico Buarque joga descalço

Em um dos vídeos publicados por Monalisa, Chico Buarque aparece participando da partida descalço, enquanto outros jogadores usam chuteiras. O cantor veste uma camisa de número 9, com o próprio nome nas costas.

A publicação original, feita na terça-feira (6), ultrapassou 850 mil visualizações e 250 mil curtidas no TikTok. Outro vídeo, que mostra o artista em campo, também superou 800 mil visualizações.

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Nos comentários, internautas se divertiram com a situação e fizeram brincadeiras envolvendo as músicas do compositor e o futebol. Alguns também ficaram surpresos com o fato de Miguel não saber quem era o colega de pelada. Monalisa explicou que a família costuma ouvir as músicas de Chico Buarque, mas o menino nunca havia associado o rosto do jogador à voz do cantor.

Paixão antiga pelo futebol

A presença de Chico Buarque em uma partida de futebol não é exatamente uma novidade para quem acompanha sua trajetória. O compositor mantém uma relação antiga com o esporte e é torcedor do Fluminense, paixão herdada da mãe, Maria Amélia. Ainda adolescente, aos 15 anos, ele criou um time de futebol de mesa chamado Polytheama.

Na década de 1970, quando já fazia sucesso na música brasileira, Chico ganhou da gravadora um campo de futebol no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, após renovar seu contrato.

O espaço se transformou no Centro Recreativo Vinícius de Moraes, onde o Polytheama passou a existir também como equipe de futebol.

Décadas depois, a paixão pelo esporte continua fazendo parte da rotina do compositor, que acabou protagonizando, sem saber, uma descoberta inesperada para a família de Miguel.

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