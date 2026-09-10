FAMOSOS

Mãeana expõe bastidor com o sogro, Gilberto Gil, revela mágoa antiga e dispara: 'Fiquei com muito ódio'

Mulher de Bem Gil relembrou episódio envolvendo o terceiro álbum do Tono e contou por que a opinião do cantor a incomodou

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10:15

Mãeana é esposa de Bem Gil e nora de Gilberto Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Uma opinião de Gilberto Gil sobre o trabalho musical de sua nora, Mãeana, acabou se transformando em uma mágoa para a cantora. Em participação no podcast Desculpincomodar, apresentado pelo DJ Zé Pedro, ela recordou a reação do sogro ao ouvir o álbum Aquário, terceiro disco do Tono, banda da qual fazia parte ao lado do marido, Bem Gil.

Segundo Mãeana, havia uma expectativa especial em torno da avaliação de Gil, que escutou o álbum inteiro acompanhado de um produtor. Depois da audição, ela quis saber o que os dois tinham achado do trabalho. A resposta, porém, não foi a que esperava.

Mãeana é casada com Bem Gil 1 de 14

"Uma das mágoas que eu criei com o Gil, (foi quando) ele foi ouvir o disco do Tono, aquela expectativa, aquela coisa, ele ouvindo, era o terceiro disco do Tono, o 'Aquário', e aí? Ouviu o disco inteiro, ele o produtor. E aí, o que acharam? 'Ah, parece Los Hermanos...'", disse ela.

Mãeana explicou que se incomodou principalmente porque era uma mulher quem estava nos vocais do grupo. Para ela, a referência à banda não traduzia o que estava sendo apresentado naquele disco.

"Cara, eu sou uma mulher. Eu estou cantando. Como assim parece Los Hermanos? E aí ele comentou: 'É, o Los Hermanos é o João Gilberto deles'. Eu não sou fã de Los Hermanos. Sabe, assim, eu até entendo a mudança que Los Hermanos provocou. Mas eu fiquei pra morrer com aquilo. Fiquei com muito ódio", continuou.

Filhos são 'herdeiros'

Durante a mesma participação, Mãeana também falou sobre a maneira como cria Dom, de 14 anos, e Sereno, de 9, filhos de seu casamento com Bem Gil. A cantora afirmou que não coloca sobre os filhos a mesma pressão relacionada ao futuro que vivenciou em sua própria formação e resumiu a condição financeira da família dizendo que os dois "são herdeiros".