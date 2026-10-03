Maestro Roberto Tibiriçá morre aos 72 anos após tratamento contra câncer

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:19
O maestro Roberto Tibiriçá morreu na madrugada deste sábado (3), aos 72 anos, em São Paulo. O músico estava internado para tratar um câncer. A morte foi confirmada pela Fundação Cultural de Curitiba.
Com mais de quatro décadas de carreira, Tibiriçá era diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), além de integrar a Academia Brasileira de Música.
Roberto Tibiriçá
Ao longo da trajetória profissional, o maestro comandou algumas das principais orquestras do país. Foi diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), da Orquestra Petrobras Sinfônica, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e da Sinfônica Heliópolis, ligada ao Instituto Baccarelli.
Tibiriçá também construiu uma carreira internacional e chegou a reger conjuntos fora do Brasil, entre eles a Orquestra Simón Bolívar, da Venezuela.
O trabalho do maestro foi reconhecido com diferentes premiações e homenagens. Tibiriçá recebeu o Prêmio APCA, o Prêmio Carlos Gomes de Melhor Regente Sinfônico e a Ordem do Ipiranga. Em 2024, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) concedeu ao músico o título de Doutor por Notório Saber.
O velório de Roberto Tibiriçá será realizado no Theatro Municipal de São Paulo e terá uma parte aberta ao público. Neste sábado, a despedida acontece no Salão Nobre, das 18h às 22h. No domingo (4), a cerimônia continua no palco da Sala de Espetáculos, das 8h às 12h. O sepultamento está previsto para as 13h de domingo, no Cemitério São Paulo, localizado em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.