LUTO

Maestro Roberto Tibiriçá morre aos 72 anos após tratamento contra câncer

Membro da Academia Brasileira de Música e regente da Orquestra Sinfônica do Paraná estava internado em São Paulo; velório será aberto ao público

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:19

Morre aos 72 anos o maestro Roberto Tibiriçá Crédito: Klinsman Santana/Divulgação

O maestro Roberto Tibiriçá morreu na madrugada deste sábado (3), aos 72 anos, em São Paulo. O músico estava internado para tratar um câncer. A morte foi confirmada pela Fundação Cultural de Curitiba.

Com mais de quatro décadas de carreira, Tibiriçá era diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), além de integrar a Academia Brasileira de Música.

Roberto Tibiriçá 1 de 5

Ao longo da trajetória profissional, o maestro comandou algumas das principais orquestras do país. Foi diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), da Orquestra Petrobras Sinfônica, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e da Sinfônica Heliópolis, ligada ao Instituto Baccarelli.

Tibiriçá também construiu uma carreira internacional e chegou a reger conjuntos fora do Brasil, entre eles a Orquestra Simón Bolívar, da Venezuela.

O trabalho do maestro foi reconhecido com diferentes premiações e homenagens. Tibiriçá recebeu o Prêmio APCA, o Prêmio Carlos Gomes de Melhor Regente Sinfônico e a Ordem do Ipiranga. Em 2024, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) concedeu ao músico o título de Doutor por Notório Saber.