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Magoada? Virginia vai à AACD para fazer doação ao Teleton e impede que SBT registre o momento

Influenciadora teria autorizado apenas a presença de fotógrafos e de sua equipe de redes sociais para acompanhar o momento de doação ao Teleton

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:12

Silvia Abravanel criticou postura de Virginia nas redes sociais
Silvia Abravanel criticou postura de Virginia nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia vai hoje à AACD para fazer doação nesta quinta-feira (5), mas pediu ao SBT que não registrasse a sua visita.

A influenciadora teria autorizado apenas a presença de fotógrafos e de sua equipe de redes sociais para acompanhar o momento de doação ao Teleton.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
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Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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Virginia Fonseca cancela presença no Teleton após declarações de Silvia Abravanel

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a decisão estaria relacionada a mágoa de Virginia com Silvia Abravanel, após troca de críticas nas redes sociais. Neste ano, o Teleton tem a meta de arrecadar R$ 30 milhões.

Tudo começou após Virginia publicar um vídeo em uma balada em Miami (EUA) dançando com notas de dólar presas à roupa, e Silvia Abravanel criticou a influenciadora e sua relação com os filhos.

A apresentadora comentou em uma publicação sugerindo que a avó, Poliana Rocha, deveria pedir a guarda dos filhos de Virginia, além de afirmar que ela estaria “mostrando a verdadeira face”.

O episódio gerou mais repercussão porque tinha acontecido um pedido de ajuda financeira de Virginia nas redes sociais para uma funcionária que perdeu os bens em um incêndio, sendo que a influenciadora teria condições financeira de ajudá-la.

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Virginia Silvia Abravanel

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