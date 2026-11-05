TENSÃO

Magoada? Virginia vai à AACD para fazer doação ao Teleton e impede que SBT registre o momento

Influenciadora teria autorizado apenas a presença de fotógrafos e de sua equipe de redes sociais para acompanhar o momento de doação ao Teleton

Felipe Sena

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 15:12

Silvia Abravanel criticou postura de Virginia nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia vai hoje à AACD para fazer doação nesta quinta-feira (5), mas pediu ao SBT que não registrasse a sua visita.

A influenciadora teria autorizado apenas a presença de fotógrafos e de sua equipe de redes sociais para acompanhar o momento de doação ao Teleton.

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De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a decisão estaria relacionada a mágoa de Virginia com Silvia Abravanel, após troca de críticas nas redes sociais. Neste ano, o Teleton tem a meta de arrecadar R$ 30 milhões.

Tudo começou após Virginia publicar um vídeo em uma balada em Miami (EUA) dançando com notas de dólar presas à roupa, e Silvia Abravanel criticou a influenciadora e sua relação com os filhos.

A apresentadora comentou em uma publicação sugerindo que a avó, Poliana Rocha, deveria pedir a guarda dos filhos de Virginia, além de afirmar que ela estaria “mostrando a verdadeira face”.