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Maiara e Maraisa trocam cidade por mansão no interior com heliponto, academia e piscina de borda infinita

Irmãs uniram o desejo de uma vida tranquila com a estratégia de um ponto bem localizado para uma rotina funcional

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:29

Maiara e Maraisa investiram em novo imóvel Crédito: Reproduão | TV Globo e Instagram

Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Maiara e Maraisa, decidiram deixar a cidade para investir em uma mansão em Mairinque, no interior de São Paulo. As irmãs já tem um imóvel em Goiânia.

Maiara e Maraisa abriram as portas de sua nova mansão para o programa “Em Família”, da TV Globo, apresentado por Eliana.

Mansão de Maiara e Maraisa no interior de São Paulo 1 de 10

Com a carreira consolidada, as duas uniram o desejo de uma vida mais tranquila com a estratégia de um ponto bem localizado para facilitar o dia a dia.

O imóvel tem piscina de borda infinita, rede suspensa, heliponto, academia, varandas amplas de vidro e ambientes integrados, com sala e cozinha em conceito aberto e pé-direito alto.

A mansão ainda combina sofisticação com um ambiente natural. Na propriedade, as irmãs ficam rodeadas de uma floresta arborizada e tem vista para o fundo da cidade.