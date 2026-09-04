Maiara e Maraisa trocam cidade por mansão no interior com heliponto, academia e piscina de borda infinita

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Felipe Sena
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:29
Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Maiara e Maraisa, decidiram deixar a cidade para investir em uma mansão em Mairinque, no interior de São Paulo. As irmãs já tem um imóvel em Goiânia.
Maiara e Maraisa abriram as portas de sua nova mansão para o programa “Em Família”, da TV Globo, apresentado por Eliana.
Mansão de Maiara e Maraisa no interior de São Paulo
Com a carreira consolidada, as duas uniram o desejo de uma vida mais tranquila com a estratégia de um ponto bem localizado para facilitar o dia a dia.
O imóvel tem piscina de borda infinita, rede suspensa, heliponto, academia, varandas amplas de vidro e ambientes integrados, com sala e cozinha em conceito aberto e pé-direito alto.
A mansão ainda combina sofisticação com um ambiente natural. Na propriedade, as irmãs ficam rodeadas de uma floresta arborizada e tem vista para o fundo da cidade.
De acordo com Maiara e Maraisa, a escolha por morar na região foi pensando na logística de trabalho. Com compromissos intensos e frequentes em diferentes cidades do Brasil, a localização da casa é uma forma de tornar a rotina mais funcional, já que as duas costumam desembarcar próximo à cidade.