CURIOSIDADES

Maior árvore do mundo em volume tem 83,8 metros e guarda madeira suficiente para construir 120 casas de um único tronco

A General Sherman vive na Califórnia e mede 83,8 metros. Seu recorde considera o volume do tronco, não a altura



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20:20

Montagem reúne diferentes ângulos da General Sherman, incluindo a base cercada e a comparação com visitantes. Crédito: Foto: Reprodução/National Park Service

Quem chega à General Sherman, no Sequoia National Park, na Califórnia, precisa erguer o olhar para acompanhar o tronco até a copa. Ainda assim, o número que colocou essa sequoia-gigante no topo dos rankings não está no ponto mais alto, mas na quantidade de madeira reunida em sua estrutura.

A espécie, chamada Sequoiadendron giganteum, alcança 83,8 metros de altura. O tronco tem 31,1 metros de circunferência junto ao solo e chega a 11,1 metros de diâmetro na base. Segundo o National Park Service, o volume estimado é de 1.486,6 metros cúbicos, medida que faz da General Sherman a maior árvore viva conhecida quando o critério é o volume do tronco.

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A dimensão está no tronco

A estimativa também ajuda a entender por que a árvore impressiona mesmo quando aparece cercada por outras sequoias enormes. O tronco sozinho pesa quase 1.400 toneladas, de acordo com o serviço responsável pelo parque.

A massa não foi obtida com uma pesagem direta. O cálculo considera as medidas do tronco e as propriedades da madeira. Em uma comparação divulgada pelo próprio National Park Service, a quantidade de madeira seria suficiente para construir cerca de 120 casas de tamanho médio.

O volume da General Sherman supera o da General Grant, segunda colocada entre as sequoias-gigantes. A árvore possui aproximadamente 1.320 metros cúbicos de madeira no tronco, enquanto a primeira chega a quase 1.487 metros cúbicos. Os números aparecem na lista oficial das maiores árvores do mundo por volume.

Altura é outra disputa

A palavra “maior” pode causar confusão quando se fala em árvores. Uma classificação pode considerar altura, diâmetro, circunferência, massa ou volume. Por isso, a General Sherman não é necessariamente a mais alta do planeta, embora esteja entre as árvores mais impressionantes em diversos critérios.

O Serviço Florestal dos Estados Unidos informa que sequoias-gigantes podem chegar a cerca de 90 metros. A liderança da General Sherman está associada à espessura mantida por grande parte do tronco e à quantidade de madeira acumulada ao longo de sua existência.

Milênios de crescimento

A idade estimada da General Sherman é de aproximadamente 2.200 anos, segundo uma ficha oficial do National Park Service. Isso significa que a árvore já crescia na Sierra Nevada muito antes de as paisagens da Califórnia serem transformadas pelas sociedades modernas.

Durante todo esse período, a sequoia continuou acrescentando madeira ao tronco. O parque estima que uma sequoia-gigante adulta possa produzir cerca de um metro cúbico de madeira por ano. O resultado é uma estrutura que se tornou mais larga e pesada sem depender de uma altura recordista.

A espécie se desenvolve naturalmente nas encostas ocidentais da Sierra Nevada, onde a neve, a água disponível, o solo e o histórico de queimadas ajudam a formar as condições dos bosques de sequoias.

Fogo e preservação

O fogo faz parte da dinâmica natural desses ambientes, mas incêndios muito intensos podem ameaçar árvores antigas. Em 2021, quando o KNP Complex Fire avançou em direção à Giant Forest, equipes envolveram a base da General Sherman com uma manta de alumínio para reduzir o risco de que as chamas atingissem áreas vulneráveis do tronco.

Atualmente, uma cerca protege as raízes superficiais da árvore, e os visitantes são orientados a permanecer nas trilhas pavimentadas. O acesso principal tem cerca de 800 metros e leva até a sequoia localizada na região norte da Giant Forest.