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Maior empreendimento de transmissão do país: obra atravessa três estados e vai escoar energia eólica e solar do Nordeste

Entenda como a linha de transmissão Graça Aranha-Silvânia usa corrente contínua para levar muita energia por longas distâncias e reduzir gargalos na rede

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:11

Entenda como a linha de transmissão Graça Aranha-Silvânia usa corrente contínua para levar muita energia por longas distâncias e reduzir gargalos na rede Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

A linha de transmissão Graça Aranha-Silvânia, controlada pela chinesa State Grid, avança pelo Maranhão, Tocantins e Goiás com investimento estimado em R$ 18,1 bilhões e quase 1.500 km de trajeto. Após a licença de instalação divulgada em junho de 2026, a obra usa ultra-alta tensão para escoar mais energia do Norte e do Nordeste.

O sistema liga a Subestação Graça Aranha (MA) à Subestação Silvânia (GO), passando pelo Tocantins. O Ministério de Minas e Energia (MME) o classifica como o maior empreendimento de transmissão já licitado no Brasil.

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Uma 'estrada' elétrica de quase 1.500 km

O investimento vai além dos cabos e das torres. O pacote inclui a linha principal, as subestações conversoras, equipamentos de compensação e os sistemas que conectam tudo ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Segundo o MME, o conjunto abrange 42 municípios. A operação usa ±800 kV em corrente contínua, tecnologia escolhida para transportar grandes blocos de energia por longas distâncias.

Imagine uma rodovia que atende uma região em crescimento, mas não ganha novas faixas. O trânsito trava. Na energia, o gargalo é parecido: sem novas linhas, parte da geração eólica e solar pode ter dificuldade para chegar aos grandes centros consumidores.

Como funciona uma linha de ±800 kV?

Ela usa corrente contínua em ultra-alta tensão para transportar muita potência por grandes distâncias. Nas duas pontas, estações conversoras ajustam a eletricidade para que ela entre e saia do sistema de transmissão.

Quanto maior a tensão, menor pode ser a corrente necessária para levar a mesma potência. Na prática, isso ajuda a reduzir perdas elétricas em trajetos muito longos.

Pense em uma tubulação de água: quanto maior a pressão, mais volume passa pelo mesmo cano. Na eletricidade, a alta tensão cumpre um papel parecido.

Cada ponta tem um papel. Graça Aranha, no Maranhão, recebe a energia e faz parte da conversão. Silvânia, em Goiás, recebe o fluxo e o conecta a outras linhas. Equipamentos de compensação ajudam a manter a estabilidade da rede.

A obra já começou em toda a extensão?

O projeto está em andamento, mas isso não significa que os quase 1.500 km já tenham torres erguidas ao mesmo tempo. As subestações saíram na frente, e a licença do Ibama permitiu avançar na linha principal.

A concessão está com a Graça Aranha Transmissora de Energia, ligada à subsidiária brasileira da State Grid. A execução segue por etapas até a entrada em operação do conjunto.

O que a obra muda para o sistema elétrico

A função é direta: criar uma nova rota para a eletricidade atravessar três estados com menos gargalos. Numa região que recebeu muita geração eólica e solar, isso ajuda a aproveitar melhor a energia produzida.