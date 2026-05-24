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Maior escada rolante ao ar livre do mundo tem quase 1 km de extensão, percurso de 20 minutos e vira passeio obrigatório

Conhecida como Goddess Escalator, estrutura facilita deslocamentos e oferece vista panorâmica das montanhas e do rio Jangtsekiang

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:00

Escada rolante ao ar livre em Wushan virou atração por ligar áreas baixas e altas da cidade chinesa
Escada rolante ao ar livre em Wushan virou atração por ligar áreas baixas e altas da cidade chinesa Crédito: Reprodução/Youtube

Em Wushan, na China, subir a cidade deixou de ser apenas uma questão de fôlego. Entre montanhas, encostas e a paisagem do rio Jangtsekiang, uma sequência gigantesca de escadas rolantes passou a ligar as áreas mais baixas às regiões altas do município.

Ela transformou um trajeto antes cansativo em uma experiência urbana de quase 1 quilômetro; conhecida como Goddess Escalator, a estrutura ganhou repercussão internacional por unir transporte, engenharia e turismo em uma cidade marcada pelo relevo íngreme.

Com 905 metros de extensão, 21 escadas rolantes conectadas e 8 elevadores, o sistema foi criado para facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, mas acabou virando também uma atração para quem quer ver Wushan de um ângulo diferente.

Maior escada rolante

Relevo de Wushan ajuda a explicar por que soluções de mobilidade vertical ganharam importância na cidade por Glabb/Wikimedia Commons
Wushan fica em uma região montanhosa às margens do rio Jangtsekiang, na China por Chintunglee/Wikimedia Commons
Estrutura em Wushan combina escadas rolantes e elevadores para vencer o desnível urbano da cidade por Freepik
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Relevo de Wushan ajuda a explicar por que soluções de mobilidade vertical ganharam importância na cidade por Glabb/Wikimedia Commons

Estrutura gigante

A Goddess Escalator é considerada a maior sequência contínua de escadas rolantes ao ar livre do planeta. Inaugurado em 2026, o sistema chamou atenção por levar tecnologia de mobilidade vertical a uma região onde a locomoção entre bairros altos e baixos sempre exigiu esforço físico.

O percurso começa nas proximidades da Ningjiang Street e segue em direção às partes mais elevadas de Wushan. A proposta é conectar áreas próximas ao rio às regiões superiores da cidade, criando uma alternativa mais rápida e acessível às antigas subidas.

Como funciona

Para manter o deslocamento contínuo, o trajeto reúne 21 escadas rolantes interligadas. Em pontos mais inclinados, 8 elevadores completam o sistema e ajudam a vencer trechos de maior desnível.

Quem percorre toda a estrutura leva cerca de 21 minutos.

Escadas tradicionais também aparecem em vários pontos, formando uma rede de circulação que combina diferentes formas de acesso. Essa integração ajuda a explicar por que a obra passou a ser vista como referência mundial em mobilidade vertical.

Virou atração

O tamanho impressiona, mas a experiência não se resume aos números. Ao longo do caminho, a Goddess Escalator oferece vista para as encostas e para o rio Jangtsekiang, criando um passeio urbano pouco comum em uma região interiorana da China.

Muitos visitantes passaram a usar o sistema não apenas para se deslocar, mas também para observar a paisagem. A viagem ao ar livre transforma uma necessidade prática em atração turística.

A proximidade com a barragem das Três Gargantas, um dos pontos turísticos importantes do país, também ajuda a ampliar o interesse pela região. Para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, a estrutura ainda representa uma forma mais simples de acessar áreas antes difíceis de alcançar.

Rotina transformada

Antes da construção, moradores precisavam enfrentar longas escadarias e subidas cansativas para chegar aos bairros mais altos. Trabalhadores, comerciantes e idosos estavam entre os grupos mais afetados pela rotina em meio às encostas.

Com a nova estrutura, o deslocamento ficou mais rápido, seguro e acessível.

O aumento da circulação entre diferentes regiões urbanas também fortaleceu o comércio local. Ao mesmo tempo, Wushan passou a ganhar mais visibilidade internacional como exemplo de cidade que usou engenharia para responder a um problema cotidiano.

Mobilidade e turismo

A Goddess Escalator mostra como uma obra de transporte pode ultrapassar sua função inicial. Criada para facilitar a vida de quem sobe e desce a cidade, a estrutura passou a reposicionar Wushan no mapa de curiosidades urbanas da China.

Entre a necessidade dos moradores e o olhar dos turistas, a escada rolante gigante virou símbolo de uma cidade montanhosa que encontrou na mobilidade vertical uma forma de reduzir distâncias, valorizar a paisagem e transformar um trajeto comum em experiência.

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