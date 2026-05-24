Maior escada rolante ao ar livre do mundo tem quase 1 km de extensão, percurso de 20 minutos e vira passeio obrigatório

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:00
Em Wushan, na China, subir a cidade deixou de ser apenas uma questão de fôlego. Entre montanhas, encostas e a paisagem do rio Jangtsekiang, uma sequência gigantesca de escadas rolantes passou a ligar as áreas mais baixas às regiões altas do município.
Ela transformou um trajeto antes cansativo em uma experiência urbana de quase 1 quilômetro; conhecida como Goddess Escalator, a estrutura ganhou repercussão internacional por unir transporte, engenharia e turismo em uma cidade marcada pelo relevo íngreme.
Com 905 metros de extensão, 21 escadas rolantes conectadas e 8 elevadores, o sistema foi criado para facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, mas acabou virando também uma atração para quem quer ver Wushan de um ângulo diferente.
Maior escada rolante
A Goddess Escalator é considerada a maior sequência contínua de escadas rolantes ao ar livre do planeta. Inaugurado em 2026, o sistema chamou atenção por levar tecnologia de mobilidade vertical a uma região onde a locomoção entre bairros altos e baixos sempre exigiu esforço físico.
O percurso começa nas proximidades da Ningjiang Street e segue em direção às partes mais elevadas de Wushan. A proposta é conectar áreas próximas ao rio às regiões superiores da cidade, criando uma alternativa mais rápida e acessível às antigas subidas.
Para manter o deslocamento contínuo, o trajeto reúne 21 escadas rolantes interligadas. Em pontos mais inclinados, 8 elevadores completam o sistema e ajudam a vencer trechos de maior desnível.
Quem percorre toda a estrutura leva cerca de 21 minutos.
Escadas tradicionais também aparecem em vários pontos, formando uma rede de circulação que combina diferentes formas de acesso. Essa integração ajuda a explicar por que a obra passou a ser vista como referência mundial em mobilidade vertical.
O tamanho impressiona, mas a experiência não se resume aos números. Ao longo do caminho, a Goddess Escalator oferece vista para as encostas e para o rio Jangtsekiang, criando um passeio urbano pouco comum em uma região interiorana da China.
Muitos visitantes passaram a usar o sistema não apenas para se deslocar, mas também para observar a paisagem. A viagem ao ar livre transforma uma necessidade prática em atração turística.
A proximidade com a barragem das Três Gargantas, um dos pontos turísticos importantes do país, também ajuda a ampliar o interesse pela região. Para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, a estrutura ainda representa uma forma mais simples de acessar áreas antes difíceis de alcançar.
Antes da construção, moradores precisavam enfrentar longas escadarias e subidas cansativas para chegar aos bairros mais altos. Trabalhadores, comerciantes e idosos estavam entre os grupos mais afetados pela rotina em meio às encostas.
Com a nova estrutura, o deslocamento ficou mais rápido, seguro e acessível.
O aumento da circulação entre diferentes regiões urbanas também fortaleceu o comércio local. Ao mesmo tempo, Wushan passou a ganhar mais visibilidade internacional como exemplo de cidade que usou engenharia para responder a um problema cotidiano.
A Goddess Escalator mostra como uma obra de transporte pode ultrapassar sua função inicial. Criada para facilitar a vida de quem sobe e desce a cidade, a estrutura passou a reposicionar Wushan no mapa de curiosidades urbanas da China.
Entre a necessidade dos moradores e o olhar dos turistas, a escada rolante gigante virou símbolo de uma cidade montanhosa que encontrou na mobilidade vertical uma forma de reduzir distâncias, valorizar a paisagem e transformar um trajeto comum em experiência.