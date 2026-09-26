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Maior influenciadora digital constrói mansão em terreno de R$ 76 milhões; saiba detalhes

Influenciadora tem mais de 380 milhões de seguidores nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:00

Terreno tinha sido comprado há seis meses
Terreno tinha sido comprado há seis meses Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Hoje Kylie Jenner é uma das influenciadoras digitais mais seguidas e famosas do mundo. Recentemente, a empresária construiu sua nova mansão luxuosa em um terreno de R$ 76,8 milhões. Segundo a influenciadora, o terreno foi comprado há seis anos em Hidden Hills, na Califórnia.

Kylie fez questão de publicar um vídeo em seu perfil mostrando detalhes da construção do imóvel em seu canal no Youtube. Nos registros, é possível observar a área externa que tem um jardim planejado, com rosas, arbustos de lavanda e oliveiras, além de entrada com paralelepípedos.

Mansão de influenciadora é construída em terreno gigantesco

Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais
Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais
Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais
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Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais
Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais
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Registros de terreno e de construção de mansão por Reprodução | Redes Sociais

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Na parte interna do imóvel, tem academia no subsolo, armários na cozinha sob medida, área de spa, uma quadra de cascalho, um forno de pizza e banheiros de hóspedes decorados com pedras.

Apesar de famosa, Kylie não é a mulher mais seguida do Instagram. O posto é ocupado pela cantora e atriz Selena Gomez, que tem cerca de 403 milhões de seguidores nas redes sociais.

Entre os homens, o mais seguido mundialmente é o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com 670 milhões. O segundo lugar fica com o atleta Lionel Messi, que tem 510 milhões de seguidores.

Tags:

Mansão Construção

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