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'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

Aos 23 anos, jovem do PL é católica, está noiva de um lutador de MMA e diz querer ter "quantos filhos Deus quiser mandar"

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:39

Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Aos 23 anos, Eduarda Campopiano se tornou um dos nomes mais jovens e mais votados da política paulista. Eleita deputada estadual pelo PL com quase 2 milhões de votos, ela se apresenta hoje como católica, armamentista e uma crítica ferrenha do feminismo e do aborto. Nas redes sociais, também costuma aparecer ao lado de figuras de destaque da direita, como Nikolas Ferreira.

Mas o perfil atual está bem distante daquele que a própria Eduarda mostrava na internet alguns anos atrás. Antes de abraçar as bandeiras que hoje defende, ela dizia, até 2018, apoiar pautas LGBTQIA+, se identificava com o feminismo, considerava as mulheres o sexo forte e concordava com a legalização do aborto. As informações foram divulgadas pelo Extra.

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A mudança não ficou restrita às opiniões. Fotografias e publicações antigas mostram uma adolescente que experimentava diferentes estilos, inclusive com cabelos azul, verde, verde e lilás, azul e castanho, rosa, vermelho e preto, só vermelho. Essa última cor deu origem a Dudinha, uma boneca de pano confeccionada pela mãe Débora, artesã, que se inspira nos modelos russos para vender seus produtos.

Na época, ela também dizia não se considerar cristã e afirmou, no Twitter, que nunca tinha pisado em uma igreja. A aproximação com o catolicismo veio em 2023. No ano seguinte, Eduarda foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com 3.583 votos. Desde então, a ascensão política foi acelerada até chegar à Assembleia Legislativa paulista.

Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Hoje, a deputada é devota de Nossa Senhora Aparecida e costuma frequentar missas ao lado do noivo, Kauã Rosemberg, de 21 anos. Lutador amador de MMA, ele ficou noivo de Eduarda neste ano. Os dois compartilham ainda o gosto por motos, tatuagens e rock.

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Cada um tem uma Harley-Davidson avaliada entre R$ 50 mil e R$ 80 mil. Eduarda também já apareceu usando camisetas de bandas, como uma do Angra, que chegou a incomodar o ex-baterista do grupo.

O desejo declarado para o futuro também combina com a imagem que passou a construir. Ao falar sobre os planos para a família, a deputada diz querer ter "quantos filhos Deus quiser mandar".

Eduarda hoje representa um grupo de mulheres que não acreditam em feminicídio, defendem a submissão aos homens, acham que o feminismo não contribuiu com absolutamente nenhuma causa feminina e dizem não ao aborto mesmo em casos de estupro.

A oposição ao aborto, aliás, é hoje uma das pautas que Eduarda mais associa à própria trajetória. Ela costuma contar que sua mãe enfrentou uma gravidez considerada complicada e que médicos chegaram a recomendar um aborto.

"Eu teria sido abortada, sabiam? Quando minha mãe engravidou, meus pais não tinham planejado bebê nenhum. Além disso, minha mãe já estava em idade avançada (37 anos) e com hepatite C. Meus pais estavam passando pelo pior momento financeiro da vida. Considerando a situação, todos recomendavam que minha mãe fizesse um aborto. O famoso 'até os 3 meses não tem problema'. Ela sempre disse não", escreveu em um de seus posts no perfil, do Instagram.

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Segundo Eduarda, por volta do quarto mês de gestação, médicos voltaram a sugerir a interrupção da gravidez. "Por volta dos 4 meses, médicos sugeriram que ela fizesse um aborto. Até meu pai chegou a cogitar a hipótese por um tempo. Conforme a gravidez foi se complicando, os médicos diziam que eu estava pequena demais para a idade gestacional. No fim, nasci com 42 semanas de gestação, peso e tamanho normais (51cm e 3,3kg), sem nenhum tipo de condição especial e perfeitamente saudável".

Da adolescente rebelde à militante da direita

Os antigos perfis de Eduarda ajudam a dimensionar a transformação. Nas publicações do Twitter, ela aparecia como uma adolescente que reclamava da escola, comentava sobre meninos e garotas populares e até fazia observações sobre a própria avó. O Xbox também era um dos passatempos favoritos.

A família também aparece nas redes de Eduarda. Filha de pais separados, ela cresceu com um pai que trabalhou como vendedor e motorista de caminhão e hoje faz trabalhos diversos. Nas redes sociais, ele costuma exaltar a filha e fazer críticas à esquerda.

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A mudança de posicionamento político veio acompanhada da aproximação com o bolsonarismo. Durante a pandemia de Covid-19, Eduarda afirmou ter tomado cloroquina e se posicionou contra as vacinas. "Sou transvacinada. Me identifico como vacinada num corpo não vacinado", escreveu.