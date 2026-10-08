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'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

Aos 23 anos, jovem do PL é católica, está noiva de um lutador de MMA e diz querer ter "quantos filhos Deus quiser mandar"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:39

Eduarda Campopiano
Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Aos 23 anos, Eduarda Campopiano se tornou um dos nomes mais jovens e mais votados da política paulista. Eleita deputada estadual pelo PL com quase 2 milhões de votos, ela se apresenta hoje como católica, armamentista e uma crítica ferrenha do feminismo e do aborto. Nas redes sociais, também costuma aparecer ao lado de figuras de destaque da direita, como Nikolas Ferreira.

Mas o perfil atual está bem distante daquele que a própria Eduarda mostrava na internet alguns anos atrás. Antes de abraçar as bandeiras que hoje defende, ela dizia, até 2018, apoiar pautas LGBTQIA+, se identificava com o feminismo, considerava as mulheres o sexo forte e concordava com a legalização do aborto. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Eduarda Campopiano

Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
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Eduarda Campopiano por Reprodução
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Eduarda Campopiano por Reprodução
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Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Engajamento digital vira uma das maiores bancadas individuais da política paulista por Reprodução, @eduarda_campopiano no Instagram
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Eduarda Campopiano por Reprodução

A mudança não ficou restrita às opiniões. Fotografias e publicações antigas mostram uma adolescente que experimentava diferentes estilos, inclusive com cabelos azul, verde, verde e lilás, azul e castanho, rosa, vermelho e preto, só vermelho. Essa última cor deu origem a Dudinha, uma boneca de pano confeccionada pela mãe Débora, artesã, que se inspira nos modelos russos para vender seus produtos.

Na época, ela também dizia não se considerar cristã e afirmou, no Twitter, que nunca tinha pisado em uma igreja. A aproximação com o catolicismo veio em 2023. No ano seguinte, Eduarda foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com 3.583 votos. Desde então, a ascensão política foi acelerada até chegar à Assembleia Legislativa paulista.

Eduarda Campopiano
Eduarda Campopiano Crédito: Reprodução

Hoje, a deputada é devota de Nossa Senhora Aparecida e costuma frequentar missas ao lado do noivo, Kauã Rosemberg, de 21 anos. Lutador amador de MMA, ele ficou noivo de Eduarda neste ano. Os dois compartilham ainda o gosto por motos, tatuagens e rock.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Cada um tem uma Harley-Davidson avaliada entre R$ 50 mil e R$ 80 mil. Eduarda também já apareceu usando camisetas de bandas, como uma do Angra, que chegou a incomodar o ex-baterista do grupo.

O desejo declarado para o futuro também combina com a imagem que passou a construir. Ao falar sobre os planos para a família, a deputada diz querer ter "quantos filhos Deus quiser mandar".

Eduarda hoje representa um grupo de mulheres que não acreditam em feminicídio, defendem a submissão aos homens, acham que o feminismo não contribuiu com absolutamente nenhuma causa feminina e dizem não ao aborto mesmo em casos de estupro. 

A oposição ao aborto, aliás, é hoje uma das pautas que Eduarda mais associa à própria trajetória. Ela costuma contar que sua mãe enfrentou uma gravidez considerada complicada e que médicos chegaram a recomendar um aborto.

"Eu teria sido abortada, sabiam? Quando minha mãe engravidou, meus pais não tinham planejado bebê nenhum. Além disso, minha mãe já estava em idade avançada (37 anos) e com hepatite C. Meus pais estavam passando pelo pior momento financeiro da vida. Considerando a situação, todos recomendavam que minha mãe fizesse um aborto. O famoso 'até os 3 meses não tem problema'. Ela sempre disse não", escreveu em um de seus posts no perfil, do Instagram.

Eduarda Campopiano

Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
Eduarda Campopiano por Reprodução
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Eduarda Campopiano por Reprodução

Segundo Eduarda, por volta do quarto mês de gestação, médicos voltaram a sugerir a interrupção da gravidez. "Por volta dos 4 meses, médicos sugeriram que ela fizesse um aborto. Até meu pai chegou a cogitar a hipótese por um tempo. Conforme a gravidez foi se complicando, os médicos diziam que eu estava pequena demais para a idade gestacional. No fim, nasci com 42 semanas de gestação, peso e tamanho normais (51cm e 3,3kg), sem nenhum tipo de condição especial e perfeitamente saudável".

Da adolescente rebelde à militante da direita

Os antigos perfis de Eduarda ajudam a dimensionar a transformação. Nas publicações do Twitter, ela aparecia como uma adolescente que reclamava da escola, comentava sobre meninos e garotas populares e até fazia observações sobre a própria avó. O Xbox também era um dos passatempos favoritos.

A família também aparece nas redes de Eduarda. Filha de pais separados, ela cresceu com um pai que trabalhou como vendedor e motorista de caminhão e hoje faz trabalhos diversos. Nas redes sociais, ele costuma exaltar a filha e fazer críticas à esquerda.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
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José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A mudança de posicionamento político veio acompanhada da aproximação com o bolsonarismo. Durante a pandemia de Covid-19, Eduarda afirmou ter tomado cloroquina e se posicionou contra as vacinas. "Sou transvacinada. Me identifico como vacinada num corpo não vacinado", escreveu.

Além das posições políticas, ela também passou a se apresentar como armamentista. Aprendeu a atirar em clubes de tiro e incorporou o tema ao conteúdo que publica nas redes sociais. Livros contrários ao feminismo também fazem parte de sua coleção.

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