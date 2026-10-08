'Maior inimiga das feministas', Eduarda Campopiano já defendeu aborto e pautas LGBTQIA+ antes de virar deputada com quase 2 milhões de votos

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:39
Aos 23 anos, Eduarda Campopiano se tornou um dos nomes mais jovens e mais votados da política paulista. Eleita deputada estadual pelo PL com quase 2 milhões de votos, ela se apresenta hoje como católica, armamentista e uma crítica ferrenha do feminismo e do aborto. Nas redes sociais, também costuma aparecer ao lado de figuras de destaque da direita, como Nikolas Ferreira.
Mas o perfil atual está bem distante daquele que a própria Eduarda mostrava na internet alguns anos atrás. Antes de abraçar as bandeiras que hoje defende, ela dizia, até 2018, apoiar pautas LGBTQIA+, se identificava com o feminismo, considerava as mulheres o sexo forte e concordava com a legalização do aborto. As informações foram divulgadas pelo Extra.
Eduarda Campopiano
A mudança não ficou restrita às opiniões. Fotografias e publicações antigas mostram uma adolescente que experimentava diferentes estilos, inclusive com cabelos azul, verde, verde e lilás, azul e castanho, rosa, vermelho e preto, só vermelho. Essa última cor deu origem a Dudinha, uma boneca de pano confeccionada pela mãe Débora, artesã, que se inspira nos modelos russos para vender seus produtos.
Na época, ela também dizia não se considerar cristã e afirmou, no Twitter, que nunca tinha pisado em uma igreja. A aproximação com o catolicismo veio em 2023. No ano seguinte, Eduarda foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, com 3.583 votos. Desde então, a ascensão política foi acelerada até chegar à Assembleia Legislativa paulista.
Hoje, a deputada é devota de Nossa Senhora Aparecida e costuma frequentar missas ao lado do noivo, Kauã Rosemberg, de 21 anos. Lutador amador de MMA, ele ficou noivo de Eduarda neste ano. Os dois compartilham ainda o gosto por motos, tatuagens e rock.
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Cada um tem uma Harley-Davidson avaliada entre R$ 50 mil e R$ 80 mil. Eduarda também já apareceu usando camisetas de bandas, como uma do Angra, que chegou a incomodar o ex-baterista do grupo.
O desejo declarado para o futuro também combina com a imagem que passou a construir. Ao falar sobre os planos para a família, a deputada diz querer ter "quantos filhos Deus quiser mandar".
Eduarda hoje representa um grupo de mulheres que não acreditam em feminicídio, defendem a submissão aos homens, acham que o feminismo não contribuiu com absolutamente nenhuma causa feminina e dizem não ao aborto mesmo em casos de estupro.
A oposição ao aborto, aliás, é hoje uma das pautas que Eduarda mais associa à própria trajetória. Ela costuma contar que sua mãe enfrentou uma gravidez considerada complicada e que médicos chegaram a recomendar um aborto.
"Eu teria sido abortada, sabiam? Quando minha mãe engravidou, meus pais não tinham planejado bebê nenhum. Além disso, minha mãe já estava em idade avançada (37 anos) e com hepatite C. Meus pais estavam passando pelo pior momento financeiro da vida. Considerando a situação, todos recomendavam que minha mãe fizesse um aborto. O famoso 'até os 3 meses não tem problema'. Ela sempre disse não", escreveu em um de seus posts no perfil, do Instagram.
Eduarda Campopiano
Segundo Eduarda, por volta do quarto mês de gestação, médicos voltaram a sugerir a interrupção da gravidez. "Por volta dos 4 meses, médicos sugeriram que ela fizesse um aborto. Até meu pai chegou a cogitar a hipótese por um tempo. Conforme a gravidez foi se complicando, os médicos diziam que eu estava pequena demais para a idade gestacional. No fim, nasci com 42 semanas de gestação, peso e tamanho normais (51cm e 3,3kg), sem nenhum tipo de condição especial e perfeitamente saudável".
Da adolescente rebelde à militante da direita
Os antigos perfis de Eduarda ajudam a dimensionar a transformação. Nas publicações do Twitter, ela aparecia como uma adolescente que reclamava da escola, comentava sobre meninos e garotas populares e até fazia observações sobre a própria avó. O Xbox também era um dos passatempos favoritos.
A família também aparece nas redes de Eduarda. Filha de pais separados, ela cresceu com um pai que trabalhou como vendedor e motorista de caminhão e hoje faz trabalhos diversos. Nas redes sociais, ele costuma exaltar a filha e fazer críticas à esquerda.
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A mudança de posicionamento político veio acompanhada da aproximação com o bolsonarismo. Durante a pandemia de Covid-19, Eduarda afirmou ter tomado cloroquina e se posicionou contra as vacinas. "Sou transvacinada. Me identifico como vacinada num corpo não vacinado", escreveu.
Além das posições políticas, ela também passou a se apresentar como armamentista. Aprendeu a atirar em clubes de tiro e incorporou o tema ao conteúdo que publica nas redes sociais. Livros contrários ao feminismo também fazem parte de sua coleção.