RECORDES

Maior ponte suspensa do mundo liga Ásia e Europa: tem 4,6km de extensão e reduz travessia de 5h para 6 minutos

Com 4,6 km de extensão, estrutura liga Ásia e Europa e reduziu uma travessia de até cinco horas para apenas seis minutos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 21:21

As torres de 318 metros da maior ponte suspensa do mundo fazem referência a um episódio histórico da Turquia Crédito: Foto: Glabb- Wikimedia Commons

Cruzar de um continente para outro em apenas seis minutos é possível graças a uma construção monumental na Turquia. A 1915 Çanakkale Bridge, reconhecida pelo Guinness World Records, é a maior ponte suspensa do mundo em vão central e conecta a Ásia à Europa sobre o Estreito de Dardanelos.

Com aproximadamente 4,6 quilômetros de extensão total, a estrutura chama a atenção não apenas pelas dimensões, mas também pela engenharia e pelos detalhes que homenageiam acontecimentos importantes da história turca.

Maior ponte do mundo 1 de 4

Inaugurada em março de 2022, a construção transformou uma travessia que antes dependia de balsas e longas filas em um percurso de aproximadamente seis minutos. Além disso, a ponte se tornou um marco da ligação entre duas regiões historicamente importantes.

Onde fica a maior ponte suspensa do mundo?

A 1915 Çanakkale Bridge fica no noroeste da Turquia, sobre o Estreito de Dardanelos, uma passagem marítima que separa os continentes asiático e europeu.

A construção conecta duas cidades:

Galípoli: localizada no lado europeu da Turquia.

Lapseki: situada no lado asiático do país.

A ponte faz parte de uma importante ligação rodoviária internacional e facilita o deslocamento de pessoas e mercadorias entre as duas regiões.

Sua localização também tem importância histórica, já que o Estreito de Dardanelos foi palco de confrontos durante a Primeira Guerra Mundial.

Quais são as dimensões da maior ponte suspensa do mundo?

Os números da 1915 Çanakkale Bridge ajudam a entender por que ela conquistou um recorde mundial. O principal destaque é o vão central de 2.023 metros, distância entre as duas torres principais.

Esse comprimento faz da construção a ponte suspensa com o maior vão central do mundo.

Confira algumas das principais dimensões:

Extensão total: aproximadamente 4,6 quilômetros.

Estrutura principal: 3.563 metros.

Vão central: 2.023 metros.

Altura das torres: 318 metros.

Largura do tabuleiro: 45 metros.

Faixas de tráfego: seis.

Outro detalhe impressionante está nos cabos responsáveis por sustentar a estrutura. O cabo principal reúne aproximadamente 162 mil quilômetros de fios, que trabalham em conjunto para distribuir o peso da ponte.

A construção também mobilizou cerca de 5.100 trabalhadores e 740 equipamentos durante cinco anos de obras, segundo informações da Direção-Geral de Rodovias da Turquia (KGM).

Por que a ponte se chama 1915 Çanakkale?

Além de representar um avanço da engenharia, a ponte também foi construída para homenagear acontecimentos importantes da história da Turquia.

A 1915 Çanakkale Bridge, na Turquia, é a maior ponte suspensa do mundo em extensão de vão central e conecta a Ásia à Europa Crédito: Foto: Zafer- Wikimedia Commons

O número 1915 faz referência ao ano da vitória naval otomana durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Çanakkale, também conhecida como Campanha de Galípoli.

Naquele período, forças adversárias tentaram atravessar o Estreito de Dardanelos, mas foram derrotadas pelo Império Otomano.

A inauguração da ponte também foi planejada para coincidir com uma data simbólica. A cerimônia aconteceu em 18 de março de 2022, exatamente 107 anos depois da vitória naval histórica.

Altura das torres também tem significado

As duas torres principais possuem 318 metros de altura. A medida não foi escolhida por acaso e representa uma referência à data de 18 de março.

Na interpretação simbólica, o número 3 representa o mês de março, enquanto o 18 corresponde ao dia da vitória histórica.

Outro detalhe está no vão central de 2.023 metros, que faz referência ao ano do centenário da fundação da República da Turquia.