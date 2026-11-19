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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 21:21
Cruzar de um continente para outro em apenas seis minutos é possível graças a uma construção monumental na Turquia. A 1915 Çanakkale Bridge, reconhecida pelo Guinness World Records, é a maior ponte suspensa do mundo em vão central e conecta a Ásia à Europa sobre o Estreito de Dardanelos.
Com aproximadamente 4,6 quilômetros de extensão total, a estrutura chama a atenção não apenas pelas dimensões, mas também pela engenharia e pelos detalhes que homenageiam acontecimentos importantes da história turca.
Maior ponte do mundo
Inaugurada em março de 2022, a construção transformou uma travessia que antes dependia de balsas e longas filas em um percurso de aproximadamente seis minutos. Além disso, a ponte se tornou um marco da ligação entre duas regiões historicamente importantes.
A 1915 Çanakkale Bridge fica no noroeste da Turquia, sobre o Estreito de Dardanelos, uma passagem marítima que separa os continentes asiático e europeu.
A construção conecta duas cidades:
A ponte faz parte de uma importante ligação rodoviária internacional e facilita o deslocamento de pessoas e mercadorias entre as duas regiões.
Sua localização também tem importância histórica, já que o Estreito de Dardanelos foi palco de confrontos durante a Primeira Guerra Mundial.
Os números da 1915 Çanakkale Bridge ajudam a entender por que ela conquistou um recorde mundial. O principal destaque é o vão central de 2.023 metros, distância entre as duas torres principais.
Esse comprimento faz da construção a ponte suspensa com o maior vão central do mundo.
Confira algumas das principais dimensões:
Outro detalhe impressionante está nos cabos responsáveis por sustentar a estrutura. O cabo principal reúne aproximadamente 162 mil quilômetros de fios, que trabalham em conjunto para distribuir o peso da ponte.
A construção também mobilizou cerca de 5.100 trabalhadores e 740 equipamentos durante cinco anos de obras, segundo informações da Direção-Geral de Rodovias da Turquia (KGM).
Além de representar um avanço da engenharia, a ponte também foi construída para homenagear acontecimentos importantes da história da Turquia.
O número 1915 faz referência ao ano da vitória naval otomana durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Çanakkale, também conhecida como Campanha de Galípoli.
Naquele período, forças adversárias tentaram atravessar o Estreito de Dardanelos, mas foram derrotadas pelo Império Otomano.
A inauguração da ponte também foi planejada para coincidir com uma data simbólica. A cerimônia aconteceu em 18 de março de 2022, exatamente 107 anos depois da vitória naval histórica.
As duas torres principais possuem 318 metros de altura. A medida não foi escolhida por acaso e representa uma referência à data de 18 de março.
Na interpretação simbólica, o número 3 representa o mês de março, enquanto o 18 corresponde ao dia da vitória histórica.
Outro detalhe está no vão central de 2.023 metros, que faz referência ao ano do centenário da fundação da República da Turquia.
A república foi proclamada em 1923, e a ponte incorporou essa marca histórica em uma de suas principais características arquitetônicas.