18 MILHÕES DE HISTÓRIAS

Maior site de fanfics do mundo volta a funcionar após 17 dias fora do ar por problema de segurança

Archive of Our Own (AO3) começou a ser restabelecido neste domingo (15), mas ainda opera com recursos limitados

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:42

Archive of Our Own Crédito: Reprodução

O Archive of Our Own (AO3), considerado um dos maiores arquivos de fanfics do mundo, voltou a funcionar neste domingo (15), após ficar 17 dias fora do ar. A plataforma, que reúne mais de 18 milhões de histórias criadas por fãs, foi retirada do ar em 29 de outubro, depois que seus responsáveis identificaram um incidente de segurança.

O retorno, no entanto, ainda é parcial. De acordo com a Organização para Obras Transformativas (OTW, na sigla em inglês), entidade sem fins lucrativos responsável pelo site, algumas funcionalidades foram temporariamente desativadas para permitir a retomada do serviço antes do prazo inicialmente estimado, que poderia chegar a quatro semanas.

Entre as limitações estão a ausência de ícones de usuários e coleções, a impossibilidade de importar obras de fontes externas e a restrição de downloads ao formato HTML. A organização informou que pretende restabelecer os recursos posteriormente.

A OTW também afirmou que nenhum dado da plataforma foi apagado durante o período de indisponibilidade. Histórias publicadas, favoritos e kudos (as avaliações positivas deixadas pelos leitores) continuam preservados. Além disso, a exclusão automática de rascunhos foi suspensa e permanecerá desativada pelas próximas duas semanas, para que os usuários tenham tempo de acessar suas contas e salvar ou publicar os textos que estavam em desenvolvimento.

Por que o AO3 ficou fora do ar?

A indisponibilidade começou em 29 de outubro, inicialmente anunciada como uma manutenção de rotina. Horas depois, a organização informou ter identificado indícios de um incidente de segurança e decidiu manter o site desligado enquanto investigava o ocorrido e trabalhava para corrigir as vulnerabilidades.

Em comunicado publicado no dia seguinte, a entidade afirmou que não acreditava, naquele momento, que o banco de dados de usuários tivesse sido roubado, mas não descartou completamente essa possibilidade. As informações armazenadas incluem nomes de usuário, endereços de e-mail, IPs e versões criptografadas das senhas.

Como medida preventiva, a organização recomendou que usuários que repetiam a senha do AO3 em outros serviços alterassem suas credenciais nessas plataformas.