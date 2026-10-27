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Maíra Cardi faz festão de 3 dias para filha de 8 anos com spa de luxo, cinema ao ar livre e milhares de presentes

Sophia ganhou uma comemoração com cabanas temáticas, oficinas e decoração personalizada em condomínio de luxo no interior de São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11:21

Maíra Cardi fez festão luxuoso de 3 dias com tema spa para aniversário da filha Sophia Crédito: Reprodução/Instagram/@twiggysk

Cabanas com decoração de spa, esculturas gigantes de produtos de beleza, cinema sob as estrelas e uma lojinha repleta de presentes foram alguns dos destaques do aniversário de 8 anos de Sophia Cardi Aguiar, completados no último dia 18. Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, a menina ganhou uma festa de três dias para comemorar a data.

O evento, que teve como tema "Beauty Spa Weekend", aconteceu na Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde Maíra e o marido, Thiago Nigro, compraram uma casa neste ano. A responsável pela produção foi Twiggy Subtil Kutkiewicz, que compartilhou detalhes da estrutura montada para a celebração e agradeceu ao casal pela oportunidade de "nos permitirem viver esse sonho".

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A produtora afirmou que a programação foi pensada "nos mínimos detalhes", e a programação incluiu buffet exclusivo, equipe de recreação, ônibus personalizado, mais de seis tipos de oficinas e mais de sete modalidades de atividades. As convidadas também tiveram à disposição um piquenique, além dos já citados cinema ao ar livre e lojinha com milhares de presentes.

A identidade visual da festa apostou em tons pastel, como lilás, rosa, pêssego e verde-menta. Na mesa principal, duas árvores com flores lilás criavam uma moldura para o cenário, que também contava com esculturas gigantes de batons, frascos de esmalte e bisnagas de creme para as mãos. A mesa redonda tinha acabamento verde-menta e arranjos florais em tons de pêssego e lilás.

O bolo de vários andares foi decorado com referências ao universo da beleza. No topo, uma banheira com bolhas de sabão chamava a atenção, enquanto os demais detalhes incluíam escova de cabelo, paletas de sombra, frascos de cosméticos, toalhas dobradas e um pequeno roupão. Um coração com o nome de Sophia e o número 8 completava a decoração.

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O tema também apareceu nas cabanas instaladas no gramado. Com cortinas listradas presas por enfeites de esmalte e gloss, os espaços tinham poltronas de veludo, espelhos e almofadas personalizadas com a frase “Beauty Spa Sophia 8 anos”.

Até os deslocamentos das convidadas entraram na proposta visual: um ônibus envelopado em lilás e malas da mesma cor foram personalizados para a ocasião. Para a sessão de cinema ao ar livre, pufes foram espalhados pelo gramado, acompanhados de mantas listradas bordadas com o nome da aniversariante. O telão exibia o logotipo da festa.

Apesar da dimensão da comemoração, Maíra não publicou imagens do aniversário. A influenciadora está afastada das redes sociais, e os detalhes foram divulgados pela produtora responsável pelo evento.