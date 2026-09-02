Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:10
A disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões contará com 22 participantes. O programa segue sob a apresentação de Adriane Galisteu.
Famosos cotados para A Fazenda 18
Maíra Charken iniciou sua carreira artística no balé do Domingão do Faustão. Suas outras passagens pela TV incluem o comando do Vídeo Show em 2016 – posição na qual permaneceu por pouco tempo, assumindo como repórter da atração logo em seguida – e a participação, no mesmo ano, no quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck. A artista também atua no teatro infantil e em espetáculos musicais.
Já Jottapê integrou o elenco de produções como Chiquititas (2013), no papel de Janjão, e Sintonia (2019), como Doni. Atualmente, ele investe na carreira musical, iniciada no funk e direcionada agora para o segmento gospel.