REALITY SHOW

Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Apresentadora e ator devem integrar a lista de 22 participantes da nova temporada do reality, que estreia dia 14 de setembro

Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:10

Jottapê e Maíra Charken estarão em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Maíra Charken e o ator Jottapê são nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 18. Segundo o portal LeoDias, a dupla já está confirmada no reality show, que tem estreia marcada para 14 de setembro, na Record.

A disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões contará com 22 participantes. O programa segue sob a apresentação de Adriane Galisteu.

Famosos cotados para A Fazenda 18 1 de 8

Maíra Charken iniciou sua carreira artística no balé do Domingão do Faustão. Suas outras passagens pela TV incluem o comando do Vídeo Show em 2016 – posição na qual permaneceu por pouco tempo, assumindo como repórter da atração logo em seguida – e a participação, no mesmo ano, no quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck. A artista também atua no teatro infantil e em espetáculos musicais.