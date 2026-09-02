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Maíra Charken e Jottapê estão confirmados em A Fazenda 18, diz portal

Apresentadora e ator devem integrar a lista de 22 participantes da nova temporada do reality, que estreia dia 14 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20:10

Jottapê e Maíra Charken estarão em A Fazenda 18
Jottapê e Maíra Charken estarão em A Fazenda 18 Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Maíra Charken e o ator Jottapê são nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 18. Segundo o portal LeoDias, a dupla já está confirmada no reality show, que tem estreia marcada para 14 de setembro, na Record.

A disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões contará com 22 participantes. O programa segue sob a apresentação de Adriane Galisteu.

Famosos cotados para A Fazenda 18

Nicholas Torres (ator conhecido por interpretar Jaime Palito em Carrossel) por Reprodução
Malévola Alves (influenciadora digital) por Reprodução
Sarah Marina (Ilhados com a Sogra) por Reprodução
Vera Claudia (Story Secret, de Portugal) por Reprodução
Rayne Luiza (ex-esposa de Pedro, do BBB 26) por Reprodução
Liziane Gutierrez (ex-participante de A Fazenda) por Reprodução
Anamara Barreira (ex-BBB) por Reprodução
Jenny Miranda (ex-participante de A Fazenda) por Reprodução
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Nicholas Torres (ator conhecido por interpretar Jaime Palito em Carrossel) por Reprodução

Maíra Charken iniciou sua carreira artística no balé do Domingão do Faustão. Suas outras passagens pela TV incluem o comando do Vídeo Show em 2016 – posição na qual permaneceu por pouco tempo, assumindo como repórter da atração logo em seguida – e a participação, no mesmo ano, no quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck. A artista também atua no teatro infantil e em espetáculos musicais.

Já Jottapê integrou o elenco de produções como Chiquititas (2013), no papel de Janjão, e Sintonia (2019), como Doni. Atualmente, ele investe na carreira musical, iniciada no funk e direcionada agora para o segmento gospel.

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Jottapê A Fazenda 18

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