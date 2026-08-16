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Mais de 140 mil cabras viram rastreadoras, ajudam a salvar aves e vegetação de invasoras em Galápagos

Animais que destruíram a vegetação passaram a ser usados como aliados em uma operação que retirou mais de 140 mil cabras invasoras

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:19

Imagine encontrar uma cabra andando livre por uma ilha paradisíaca. Em Galápagos, no Equador, a presença desses animais durante décadas esteve longe de ser uma cena inofensiva. 

Levadas ao arquipélago como fonte de alimento para marinheiros e exploradores, as cabras se multiplicaram sem predadores naturais capazes de controlar a população. 

Cabras em Galápagos

Milhares de cabras chegaram a ocupar áreas de Galápagos e passaram a competir com espécies nativas por vegetação e espaço. A estratégia de controle utilizou até animais rastreadores para localizar os últimos grupos por Reprodução / galapagosconservation.org
A tartaruga-gigante de Galápagos é um dos símbolos da fauna do arquipélago e esteve entre as espécies afetadas pela degradação causada pelas cabras introduzidas nas ilhas por Daniel Ramirez / Wikimedia Commons
O cenário do arquipélago também revela marcas das condições naturais e das transformações provocadas pela presença de espécies introduzidas ao longo dos anos por The Official CTBTO Photostream / Wikimedia Commons
As tartarugas-gigantes voltaram a encontrar condições mais favoráveis em áreas de Galápagos após a retirada das cabras e outras espécies invasoras por Mfield, Matthew Field / Wikimedia Commons
O cenário do arquipélago também revela marcas das condições naturais e das transformações provocadas pela presença de espécies introduzidas ao longo dos anos por Adam Kess / Wikimedia Commons
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Milhares de cabras chegaram a ocupar áreas de Galápagos e passaram a competir com espécies nativas por vegetação e espaço. A estratégia de controle utilizou até animais rastreadores para localizar os últimos grupos por Reprodução / galapagosconservation.org

O resultado foi uma pressão enorme sobre a vegetação. Mas a solução encontrada anos depois teve um detalhe curioso: algumas cabras foram transformadas em verdadeiras rastreadoras

O problema começou com animais levados às ilhas

As cabras chegaram a Galápagos com os humanos e encontraram condições favoráveis para se reproduzir. Sem predadores naturais suficientes, os rebanhos cresceram e passaram a consumir grandes quantidades da vegetação nativa. 

O impacto atingiu diretamente outras espécies que dependiam dessas plantas para sobreviver. Em algumas áreas, as cabras disputavam alimento com as famosas tartarugas-gigantes de Galápagos, além de alterarem ambientes importantes para diferentes espécies de aves. 

A situação ficou especialmente grave em áreas da ilha Isabela, onde a vegetação servia de abrigo e fonte de alimento para a fauna. 

A ideia que transformou cabras em rastreadoras

Eliminar os animais espalhados por uma região tão extensa não seria uma tarefa simples. As equipes precisavam encontrar os últimos grupos escondidos em áreas de difícil acesso. 

Foi aí que entrou uma estratégia pouco convencional. Algumas cabras foram capturadas, esterilizadas e receberam transmissores de rádio antes de serem novamente soltas. 

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O motivo era simples: elas continuariam fazendo aquilo que as cabras fazem naturalmente, procurando outras cabras. Ao acompanhar os movimentos desses animais, as equipes conseguiam descobrir onde estavam os demais grupos. 

A técnica ficou conhecida como "cabras Judas". Na prática, o comportamento social dos próprios animais ajudou os pesquisadores a localizar os exemplares que ainda permaneciam nas ilhas. 

Mais de 140 mil cabras foram retiradas

A operação fez parte do chamado 'Projeto Isabela', uma das maiores iniciativas de restauração de ilhas já realizadas. Entre 1997 e 2006, mais de 140 mil cabras foram retiradas das áreas afetadas. 

O trabalho envolveu equipes em terra, cães, helicópteros e equipamentos de rastreamento. A operação alcançou áreas de Pinta, Santiago e do norte da ilha Isabela. Depois da retirada das cabras, começou outra etapa, dessa vez protagonizada pela própria natureza. 

A vegetação começou a voltar

Sem os rebanhos consumindo constantemente folhas, brotos e cactos, a vegetação encontrou espaço para se recuperar. Novas mudas começaram a aparecer, enquanto árvores, arbustos e cactos voltaram a ocupar áreas que haviam sido bastante alteradas.

A mudança também teve reflexos sobre os animais que dependiam desses ambientes. Em diferentes pontos do arquipélago, a recuperação da vegetação ajudou a reconstruir habitats importantes para aves e outros animais nativos. 

A história de Galápagos mostra um dos dilemas mais curiosos da conservação: às vezes, proteger uma espécie significa primeiro controlar outra que chegou ao ambiente pelas mãos humanas. 

Um alerta que vai além de Galápagos

A experiência também ajuda a entender por que espécies introduzidas em ambientes isolados podem causar impactos tão grandes. 

Ilhas possuem ecossistemas particularmente vulneráveis porque muitas espécies evoluíram durante milhares ou milhões de anos sem determinados predadores ou competidores. 

Quando um novo animal chega, a relação entre as espécies pode mudar rapidamente. No caso de Galápagos, a retirada das cabras abriu caminho para que parte da vegetação voltasse a crescer. 

O cenário atual, porém, ainda exige monitoramento e controle de outras espécies invasoras. A recuperação de um ambiente natural, não termina quando o último animal é retirado. Ela continua acompanhando o que acontece depois, enquanto plantas e animais retomam, pouco a pouco, o espaço perdido. 

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Animais Curiosidades Equador

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