MEIO AMBIENTE

Mais de 200 mil barris, escondidos a 4.700 metros de profundidade no Atlântico, começaram a soltar resíduos radioativos

Missão francesa encontrou recipientes corroídos, material espalhado no fundo do mar e sinais de radionuclídeos; impacto sobre a vida marinha ainda está sendo investigado



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:05

Alguns dos barris encontrados no Atlântico apresentam corrosão avançada e já perderam parte do conteúdo no fundo do oceano Crédito: Ifremer / Océanothèque / Wikimedia Commons

A quase 4,7 quilômetros abaixo da superfície do Atlântico, onde a luz do Sol jamais chega, cientistas encontraram os restos de uma decisão tomada décadas atrás. Entre sedimentos e animais marinhos, milhares de barris de resíduos radioativos espalhados pelo fundo do oceano.

Agora, pesquisadores conseguiram confirmar algo que durante anos permaneceu apenas como uma preocupação: alguns desses recipientes se deterioraram e deixaram o conteúdo vazar para o ambiente ao redor.

Eles fazem parte de um gigantesco depósito submarino criado durante a segunda metade do século XX. Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS), mais de 200 mil barris com resíduos radioativos foram deliberadamente descartados nas planícies abissais do Atlântico Nordeste.

Fungos devoradores de radiação 1 de 6

Cemitério no abismo

Durante décadas, países europeus utilizaram o oceano como destino para resíduos de baixa e média atividade radioativa. O material era colocado em recipientes e imobilizado em substâncias como cimento, betume ou resina antes de ser lançado ao mar.

Parte das operações ocorreu sob supervisão da Agência de Energia Nuclear. Os descartes coordenados pela entidade no Atlântico Nordeste aconteceram entre 1967 e 1982, quando um impedimento interrompeu essa prática.

O principal problema é a dimensão do local. A área investigada pelo projeto NODSSUM ocupa cerca de 14,5 mil km², superfície maior do que muitos territórios urbanos inteiros, coberta por recipientes de aproximadamente um metro espalhados na escuridão.

Em 2025, o robô submarino autônomo UlyX começou a mapear a região de forma precisa. Cerca de 165 km² foram examinados, menos de 2% da área total, e mais de 3,3 mil barris foram localizados.

Robô submarino autônomo UlyX Crédito: Benjamin Gasq / IFREMER / Wikimedia Commons

Vazamento confirmado

A etapa decisiva veio em 2026. Entre 27 de maio e 28 de junho, cerca de 30 cientistas embarcaram no navio Pourquoi Pas para voltar à região, desta vez levando o submarino tripulado Nautile.

Foram realizadas 20 descidas a profundidades superiores a 4.700 metros. Em vez de observar os barris apenas de longe, os pesquisadores puderam se aproximar, fotografá-los e retirar amostras de água, sedimentos, microrganismos e animais.

O resultado variou de recipiente para recipiente; alguns ainda tinham sua forma inalterada, enquanto outros estavam profundamente danificados e vazando seu conteúdo Crédito: Ifremer / Océanothèque / Wikimedia Commons

Instrumentos usados durante a missão também registraram marcadores associados aos resíduos radioativos em níveis superiores aos esperados. Entre eles estavam cobalto-60 e nióbio-94, alguns dos principais radionuclídeos indicadores de contaminação nuclear.

Também foram detectados césio-137 e amerício-241. Porém, nesse caso, esses elementos podem ter outras origens, como testes nucleares na superfície do mar e acidentes ocorridos ao longo do século XX.

Vida sobre os barris

Talvez uma das imagens mais inesperadas da expedição esteja justamente sobre os recipientes. Depois de décadas no fundo do Atlântico, os barris se transformaram em superfícies artificiais ocupadas pela vida marinha.

Anêmonas, esponjas, crustáceos e outros organismos foram observados sobre os recipientes ou imediatamente ao redor deles. Isso cria uma nova pergunta: os radionuclídeos liberados podem passar dos resíduos para os sedimentos e, depois, alcançar organismos vivos?

Uma das espécies encontradas entre os barris são os peixes granadeiros, ou rabo-de-rato, da família Macrouridae Crédito: Ifremer / Océanothèque / Wikimedia Commons

Para investigar essa possibilidade, os cientistas escolheram cinco áreas e coletaram material diretamente próximo aos barris. Também analisaram habitats rochosos naturais próximos para poder comparar as comunidades.

Risco ainda incerto

Apesar do vazamento confirmado, a comunidade científica ainda está avaliando o risco de contaminação e a escala dele dentro do Atlântico. As primeiras medições indicaram níveis suficientemente baixos para não exigir medidas imediatas de radioproteção.