ENTREVISTA EXCLUSIVA

Mais forte que a dúvida, Melly estreia turnê em Salvador: 'O universo abriu as portas'

Após brilhar no Rock in Rio Brasil, cantora baiana celebrou o lançamento do segundo disco no Pelourinho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:40

Melly no primeiro show da turnê 'Mais Forte Que A Dúvida', em Salvador Crédito: Klara Piruna

"A emoção é imensa de estar aqui novamente em Salvador, para lançar meu segundo disco. Antes do 'Mais Forte Que a Dúvida', eu nunca achei que isso seria possível." Foi focada nas próprias conquistas, que a cantora Melly, de 25 anos, resumiu o que significava a noite da última sexta-feira (18) em entrevista exclusiva ao Jornal CORREIO. Minutos antes de subir ao palco no Largo da Tieta, no coração do Pelourinho, ela vivia a ansiedade de estrear em casa a turnê do seu novo álbum.

‘MAIS FORTE QUE A DÚVIDA', novo álbum da cantora Melly 1 de 15

O show na capital baiana marca o reencontro com o público soteropolitano logo após a artista passar por palcos fora do país e fazer sua estreia no Rock in Rio Brasil. A noite, que começou com a apresentação de abertura de Sofia Pitta, que acaba de lançar o seu primeiro disco, 'Pureza Selvagem', representava para Melly a materialização de um sonho que ela mesma chegou a podar. "Eu sempre coloquei muito limite nas minhas fantasias, como se a fantasia fosse algo muito distante", confessa.

A chave virou quando a baiana passou a bancar as próprias convicções. "É só a gente ter a certeza de algo que o universo começa a abrir as portas. E eu comecei a sentir que o universo está aberto aí para mim", reflete. Em conversas anteriores com o jornal CORREIO, antes do lançamento em maio, ela definiu que o eixo do novo trabalho era a premissa de que "a dúvida é da cabeça, a certeza é da alma". Na sexta-feira, com a família presente e as coisas caminhando da forma como imaginou, essa certeza tomou forma física. "O caminho da música é o meu. E hoje vai ser uma memória linda para a gente guardar, eu tenho certeza", disse.

A segurança e a serenidade que a artista exibe agora contrastam com a timidez que costumava assombrá-la. Antes, como já havia revelado, a ansiedade de encarar a multidão exigia rituais de oração e recolhimento para conseguir liberar sua "criança interna". Hoje, os medos dão lugar a uma entrega muito mais leve e presente.

No palco, o repertório contou com os lançamentos do seu novo disco, embalando os fãs com canções como 'Como Deve Ser (nem me estresso mais)', 'Amanhã (part. Luedji Luna)', 'Me Livra de Todo Mal', 'Mirante', 'Tudo Que Você Merece', 'Mexer', 'A Gente Combina', 'Bem Te Vi', 'Gosto Mucho', 'Ela Gosta de Menina', 'Devagar Sem Agonia', 'Último Sinal', 'A Voz do Coração' e 'Ana (part. Liniker)' faixa dedicada à sua namorada. Além do mergulho no novo momento, Melly colocou o Largo da Tieta para sair do chão ao cantar sucessos indispensáveis de sua carreira, a exemplo de 'Cacau' e 'Azul'.

Melly no primeiro show da turnê 'Mais Forte Que A Dúvida', em Salvador 1 de 9

Nos bastidores, no entanto, a maior expectativa era dar vida a uma composição específica pela primeira vez. Embora não esconda o amor que sente por 'Mirante', era a estreia de 'A Voz do Coração' ao vivo que a deixava ansiosa na preparação para o show. "A música que eu estou mais ansiosa para tocar hoje eu acredito que seja 'A Voz do Coração'. Vai ser a primeira vez que a gente vai executar", revelou, justificando a escolha de forma direta: "Essa canção é sincera, sabe? Eu coloquei meu coração todo ali."